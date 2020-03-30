患难见真情  共同抗疫情（国际视野）

为数字产业发展创造新契机

尹 正

各地各级政府高效协调，为企业提供精准帮扶，帮助我们实现快速复工。疫情导致的线上需求激增，为数字产业发展创造新契机，体现出中国市场的巨大潜力。数字经济应用不仅有助于中国和世界抗击疫情，还将为在华跨国企业创造更多发展空间

新冠肺炎疫情暴发后，施耐德电气积极配合中国防控工作需要，为武汉火神山、雷神山等集中收治医院的施工建设提供电气设备保障。从1月24日起，施耐德电气就与合作伙伴一起紧急筹措各种电气设备，并突破物流困难，及时将设备送达抗疫一线。同时，我们的多名工程师坚持奋战在施工现场，为医院建设提供技术支持。

自2月初以来，在中国各地政府的协调支持下，施耐德电气在华的工厂和办公区开始有序复工。目前，施耐德电气大部分工厂已恢复生产。各地各级政府高效协调，为企业提供精准帮扶，帮助我们实现快速复工。例如施耐德电气西安工厂复工后面临人员返工困难、本地供应商复工不足和省外生产物资运输不畅等问题，在当地政府帮扶下迅速得到解决。日前，西安工厂的复工率达到100%，正在为不断提升产能做准备。

员工安全始终是企业生产运营的重中之重。在遵循各地政府复工要求的同时，施耐德电气第一时间组建了应急小组，严格落实防控工作安排，积极为员工做好防疫保障，包括提供口罩和洗手液、加大对办公场所的消毒力度以及加强对进入办公场所人员健康管理等。

这次疫情来势凶猛，中国政府果断采取了严防严控措施，有效遏制了疫情蔓延，同时努力将疫情对经济社会发展的影响降到最低。疫情期间，远程办公、远程医疗、在线教育、网络购物、数据资源共享等新型动态组织模式，加速了数字化、智能化、在线化的发展进程。作为一直致力于推动产业数字化转型的企业，施耐德电气也充分利用数字化在复工复产方面的作用，包括用数字化工具为客户实施远程诊断和运维服务，通过线上直播课程、线上峰会等形式为合作伙伴分享行业知识，借助微信公众号等形式为客户提供在线客服等。在2月14日复工后的一周内，江苏金旺智能科技有限公司就收获1000万元的线上订单，并实现95%的远程运维和服务，背后正是有施耐德电气EcoStruxure机器顾问等数字化工具的支持。

近年来，中国的数字经济发展迅猛。5G网络、工业互联网、物联网、数据中心、人工智能等成为社会发展需要的新型基础设施。这次疫情导致的线上需求激增，为数字产业发展创造新契机，体现出中国市场的巨大潜力。中国提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，这将为企业创新发展带来更多机遇，也非常契合施耐德电气在华推动产业数字化转型的努力和愿景。

随着中国疫情防控形势持续向好，受疫情影响的投资和消费需求将逐步释放。我们相信疫情结束后，中国宏观经济运行将逐渐恢复平稳。数字经济应用不仅有助于中国和世界抗击疫情，其显现的价值将延续到疫情之后的全球经济活动中，还将为在华跨国企业创造更多发展空间。施耐德电气希望携手各方力量，共建数字化朋友圈，共同促进中国数字化转型和产业升级，为中国经济高质量发展贡献一份力量。

（作者为施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁，本报记者李琰采访整理）

深度融入中国医疗创新发展

顾宇韶

人类正在和新冠病毒进行艰苦斗争，唯有全球合作才能战胜疫情。医疗科技的飞速发展，为中国民众健康状况的改善提供了技术支撑。巨大的市场潜力、不断增长的医疗需求、医院临床能力的提升，都将成为中国医疗创新、技术转化的巨大动力

抗击新冠肺炎疫情战斗打响以来，中国政府行动果断、措施得当，以强大高效的组织和动员能力，整合资源驰援抗疫一线。并在很短时间内建成火神山、雷神山医院等集中收治医院和方舱医院，这些充分展现了中国速度。

广大医务工作者不顾个人安危，挺身而出，全力以赴同疫情作斗争。他们用坚守书写忠诚，用行动诠释担当，谱写了这个艰难时刻最令人敬佩的大爱。社会各界持续捐款捐物，社区工作者坚守岗位，广大民众自觉配合防控工作……每一个逆行的坚定背影都传递了中国温度，每一个抗疫的感人瞬间都诠释了中国力量。

目前，人类正在和新冠病毒进行艰苦斗争，唯有全球合作才能战胜疫情。中国为控制疫情采取的各项措施取得了良好效果。作为一家医疗科技企业，美敦力一直密切关注疫情形势变化，积极捐款捐物支持中国抗击疫情。美敦力首批捐赠的呼吸机、血氧饱和度测量仪、体外膜肺氧合机（ECMO）等医疗设备在火神山医院等挽救了很多生命；美敦力基金会向国际红十字会和红新月会国际联合会等机构捐款，为中国采购急需的防护用品；美敦力还紧急开展全球采购，向湖北和上海、成都、常州等地捐赠了超过百万件防护服、医用手套、护目镜、医用口罩等医疗物资。

美敦力在华14个城市设有办公室，拥有4个生产基地、超过5000名员工。春节前，我们迅速成立了疫情应急小组，就员工健康、工作场所安全、物资运输调配等方面快速展开工作。我们对所有办公和生产区域进行定期消毒；进行“线上健康打卡”，全面掌握员工的健康状况并提供及时帮助；加强员工安全培训，并提供心理咨询服务。我们还派遣技术人员坚守在湖北抗疫一线，通过电话热线和上门服务的方式，协助当地医院应对疫情及其他慢性疾病的医疗需求。目前，各生产基地在完成当地政府检查审批后，已全部复工复产。

随着健康中国战略的推进，我们看到中国政府对提高人民健康水平的坚定决心和清晰部署，看到人民对高品质医疗服务日益增长的需求。医疗科技的飞速发展，为中国民众健康状况的改善提供了技术支撑。在疫情防控战场上，ECMO、呼吸机、连续性血液净化设备等医疗设备发挥了重要作用。智能机器人、人工智能影像、远程医疗平台等科技应用也在诸多领域大显神通。我相信，巨大的市场潜力、不断增长的医疗需求、医院临床能力的提升，都将成为中国医疗创新、技术转化的巨大动力。中国医疗行业前景可期。

美敦力会继续加大在中国研发、生产和临床培训等方面的投入，加速引进创新医疗科技产品，深度融入中国医疗创新发展。我们将竭尽所能，为提升中国民众的健康水平不断努力。

（作者为美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁，本报记者暨佩娟采访整理）

坚定支持健康中国建设

宋为群

中国深入实施创新驱动发展战略。对医疗健康行业而言，创新更是推动发展的核心动力。疫情不会改变中国经济长期向好的发展前景。我们相信，中国人民的健康意识将不断提高，医疗卫生服务体系也会更加健全完善，健康中国建设将继续稳步推进

新冠肺炎疫情发生后，我们一直密切关注疫情防控进展和医疗需求，竭尽所能为抗疫一线的医护工作者、患者和社区等提供帮助。强生积极调动全球资源和网络，多次捐赠医用口罩、防护服、药品、医疗设备和耗材等抗疫物资，同时着手针对新冠病毒开发候选疫苗，筛选实验室抗病毒疗法，加快候选疫苗研发工作。

我们一面全力支持疫情防控，一面有序推进复工复产。春节期间，强生旗下的上海强生制药有限公司放弃休假，加班加点生产，确保一些药品的正常供应。自2月以来，在各级政府惠企政策等大力支持下，我们有序复工。目前，强生在华包括医疗器材、制药以及消费品生产的9个工厂全面复工，全力保障医疗健康产品的生产和供应，努力实现抗疫、复工两不误。

中国改革开放40多年来，各行各业在创新中不断取得瞩目成绩。中国深入实施创新驱动发展战略。对医疗健康行业而言，创新更是推动发展的核心动力。强生在全球共有九大药物研发中心，其中两个在中国。2014年，强生在上海成立亚太区首个创新中心，是强生全球四大创新中心之一。2019年底，强生宣布启动中国创新引擎，这是强生对扎根中国市场、满足病患和消费者健康需求的坚定承诺。强生高度重视中国市场，也非常有信心长期在华实现创新驱动型高质量发展。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。随着中国中等收入群体不断扩大，民众对高质量医疗服务的需求逐渐增加，中国医疗健康行业获得更多发展动力。2016年，中国发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出健康中国建设的目标和任务。这与强生的企业愿景——融合关爱、科学和智慧，为人类健康事业的发展带来意义深远的改变——高度契合。作为最早进入中国的跨国医疗企业之一，强生是推进实现健康中国目标的坚定支持者。

我们欣喜地看到，中国不断扩大对外开放，并致力于打造更加公正、透明、可预期的投资环境，这将推动更多跨国企业扩大在华业务。尤其是中国不断推进医疗卫生体制改革，加快引进先进医疗器材和药品等，让我们备受鼓舞，也更增强了我们服务健康中国的信心。

疫情不会改变中国经济长期向好的发展前景。我们相信，中国人民的健康意识将不断提高，医疗卫生服务体系也会更加健全完善，健康中国建设将继续稳步推进。

（作者为强生中国区主席，本报记者敬宜采访整理）

与客户共发展，与中国共繁荣

李 放

我们看到中国政府和人民齐心协力、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利的决心，也看到企业间自发高效地整合资源、有序推动生产经营的努力。这种协同效应将推动中国经济迸发出强大力量。我们对中国经济的韧性和潜力充满信心

为做好新冠肺炎疫情防控工作，康宁第一时间积极调动全球资源，不仅为在华员工分发和储备防疫物资，还特别协调大中华区所有业务部门、员工及公司总部，筹集了医用口罩、手套、防护服、额温枪、消毒液等医疗物资，捐赠到疫情严重地区，为奋战在防疫一线的医务工作者提供安全防护。

康宁在中国设有19家工厂、多个办事处、研发中心、技术中心及亚洲财务中心。疫情发生以来，公司密切关注中国政府发布的疫情防控相关信息，严格遵循各地政府的相关要求，制定复工复产计划，并落实到每一个工厂和办事处。在确保全体员工健康安全的前提下，包括武汉地区在内的康宁所有工厂及办事处均已复工复产。我们深切感受到中国各级政府积极落实分区分级复工复产所做的努力。政府工作人员主动与我们联系，全面了解工厂面临的困难，并协助调动当地资源，打通物流网络，保障生产要素的流通和供给，帮助企业恢复生产。目前，康宁公司各地的生产运营已恢复正常。

复工后，康宁相关业务部门第一时间响应客户需求，在药物研发以及医用消毒剂的生产等方面加大投入力度。在允许复工的当日凌晨，我们就开启生产线，加班加点进行生产。疫情暴发前，医药玻管就因需求量高而供应紧张。疫情的扩散更加剧了医药玻管的供应问题。日前，康宁向中国制瓶厂客户捐赠了I类硼硅酸盐玻管，帮助缓解区域性药物供应链的压力。我们很自豪能为全球人道主义尽一份力量，共同抗击疫情。

扎根中国40年，康宁一直与中国同舟共济。40年来，我们见证了中国现代工业体系的发展与完善、投资和营商环境的不断优化。此次疫情中，我们看到中国政府和人民齐心协力、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利的决心，也看到企业间自发高效地整合资源、有序推动生产经营的努力。这种协同效应将推动中国经济迸发出强大力量。我们对中国经济的韧性和潜力充满信心。康宁将继续加大在华投资，与客户共发展，与中国共繁荣。我们坚信，疫情终将被战胜，人民必将健康安宁。

（作者为康宁大中华区总裁兼总经理，本报记者白紫微采访整理）

图片说明：

图①：3月11日，一列满载服装、电子配件、电器等货品的列车从西安新筑车站发车，开往德国曼海姆。这标志着2020年中欧班列（西安）去程班列发送车数突破1万车。

新华社记者 唐振江摄

图②：施耐德电气西安工厂的工人正在进行门板接线作业。

施耐德电气西安工厂供图

图③：3月16日，位于武汉的东风本田汽车公司总装生产线恢复生产，工人在生产线上忙碌。

周 超摄（影像中国）

图④：美敦力上海工厂已正式复工，一线工人在车间调试设备。

资料图片

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《 人民日报 》（ 2020年03月30日 17 版）

(责编：曹昆)