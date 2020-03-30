据日本广播协会电视台报道，3月29日，日本新增159例新冠肺炎确诊病例，累计确诊1883例、死亡56例。此外，“钻石公主”号邮轮累计确诊712例、死亡10例。

日本首相安倍晋三28日晚在记者会上表示，日本目前处于发布“紧急事态宣言”的边缘，需要做好持久战的心理准备。日本政府应对新冠肺炎疫情专家小组认为，国内传染源不明的患者正在增加，倘若控制不力，任何地区都可能出现病例大幅增长并引发全国流行。

日本政府正采取多方面举措遏制疫情扩散。厚生劳动省成立了约30名专家组成的“集体感染对策班”，提出尽早发现集体感染、追踪密切接触者、阻止更多人被传染是疫情防控的关键。同时，不断升级边境管控，避免新增输入性病例，要求对来自美国等地入境人员在指定地点隔离14天。

厚生劳动省还要求各地医疗机构做好准备，以应对可能出现的患者大幅增加的情况，竭力避免医疗资源紧张。医疗机构将优先治疗重症患者，轻症患者尽可能在家休养。横滨市立大学急救医学主任教授竹内一郎表示，依据感染者症状轻重进行治疗能够避免给一线带来过重负担，防止医疗体系崩溃。

在当前日本疫情防控的关键时期，中国政府和人民积极支持日本抗击疫情。中国驻日本大使孔铉佑3月27日在日本记者俱乐部表示，中日双方下一步将继续在临床诊疗方案、有效药物等方面加强信息共享，并就病毒发病机制、病原检测、特效药和疫苗研发等开展合作。同时，随着中国各地陆续复工复产，中方正积极推动防疫物资生产企业尽快恢复产能并对日出口，以填补日本防疫物资的缺口，部分企业已经启动对日出口。

日本自民党干事长二阶俊博表示，日方近日获得了来自中国政府和民间的大量抗疫物资援助，“面对此次疫情，两国守望相助、同舟共济，令人感动”。

（本报东京3月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）

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