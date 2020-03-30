联合国教科文组织支持推广远程学习

本报巴黎3月29日电 （记者刘玲玲）联合国教科文组织26日发布公告称，为应对新冠肺炎疫情造成的教育中断问题，联合国教科文组织发起成立了一个全球教育联盟，以支持各国推广应用最佳远程学习方案。截至目前，多个国际组织、企业和慈善机构、媒体已加入了联盟，并提供不同形式的资源支持。

该公告指出，由于新冠肺炎疫情在全球进一步扩散，165个国家和地区、超过15亿学生受到学校停课影响。全球教育联盟的目标是确定和分享最佳创新方法，使儿童在疫情期间继续学习，并为危机过后建立更加包容和公平的教育模式奠定基础。教科文组织总干事阿祖莱呼吁各国采取协调和创新的行动，汇集资源和专业知识，为有需要的人提供免费技术解决方案和数字工具。

教科文组织同时强调困难儿童必须得到优先考虑。“对于数百万处于困难处境的儿童和青少年，学校停课意味着失去对他们至关重要的安全网。”联合国副秘书长阿米纳·穆罕默德强调，“国际社会的责任是不能让任何一个孩子掉队，不能任由不平等加剧。”

这是联合国教科文组织为应对疫情导致的停课影响采取的最新举措。此前，该组织已成立应对新冠肺炎疫情紧急工作组，并发布了一份可免费获取的学习应用程序和平台清单，供教师、学生、家长以及学校系统使用。联合国教科文组织还于本月早些时候召开全球高级别教育官员视频会议，来自中国、法国、伊朗、意大利、日本、韩国等72个国家的代表分享了关于如何在学校停课期间确保学生学习连续性的经验。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）

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