人民网>>国际

非洲全力降低疫情对经济影响

本报驻南非记者  吕  强

2020年03月30日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情严重冲击非洲经济。图为在南非约翰内斯堡“封城”前夕，当地市民在商场内采购。
　　本报记者 吕 强摄

　　核心阅读

　　新冠肺炎疫情在全球多点扩散蔓延，对非洲经济发展造成巨大冲击。目前，非洲各国正积极采取措施应对，并呼吁国际社会加大对非洲抗疫的支持力度。分析指出，中国为非洲抗击疫情、恢复和发展经济起到重要作用。

　　

　　联合国非洲经济委员会（非经委）近期发布的报告显示，受新冠肺炎疫情蔓延影响，非洲国家财政赤字加剧、外国直接投资减少，外贸也受到严重拖累。2020年非洲经济增长率可能从原先预测的3.2%下降到1.8%。非洲各国正在采取紧急措施应对，并呼吁国际社会支持对非洲一揽子经济刺激计划。

　　全球经济不确定性冲击非洲多国

　　目前新冠肺炎疫情已蔓延至非洲40多个国家，确诊人数超过4000例。非经委执行秘书维拉·松圭认为，尽管非洲报告的确诊病例在全球范围来看并不显著，但受全球经济不确定性影响，在供应链压力等因素之下，非洲经济将遭受严重打击。

　　南非的新冠肺炎确诊病例已超过1000例，成为非洲疫情最严重的国家，目前正处于21天的“全国封锁”状态。南非独立传媒网的报道认为，因南非家庭债务仍处于高位，经济增长放缓导致需求持续低迷，南非经济正面临25年来最艰难的时期。南非货币兰特对美元汇率一路走低，近期创下了自2016年2月以来最低水平。国际评级机构穆迪27日下调南非的主权信用评级，从Baa3降至Ba1，评级展望保持在“负面”。

　　国际航空运输协会的数据显示，自疫情发生以来，非洲航空业已损失44亿美元。园艺业是肯尼亚农业产业支柱之一。受全球航空物流停滞影响，肯尼亚的园艺出口遭到重创，据该国花卉协会估计每天损失超过2.5亿肯尼亚先令（1美元约合104.4肯尼亚先令）。有数据显示已有2000多名农场工人被解雇。

　　国际油价的持续走低也对非洲国家石油出口造成打击。据预测，今年非洲燃料出口收入将减少约1010亿美元，非洲石油出口国的收入损失将多达650亿美元。作为非洲最大经济体之一的尼日利亚受到的损失尤为严重，减少的原油出口额预计在140亿至190亿美元之间。穆迪表示，低油价和外汇短缺将全面影响尼日利亚经济增长，并有可能导致当地货币贬值，进一步削弱投资者和市场信心。

　　松圭指出，疫情导致的大宗商品价格下跌可能给南非、尼日利亚、阿尔及利亚、埃及、安哥拉等非洲经济强国带来财政压力。旅游业受损、外国直接投资减少、资本外逃、投资减缓等都将加剧非洲失业状况，疫情造成收入损失或将导致一些非洲国家债务不可持续。

　　各国呼吁协调一致应对消极影响

　　非洲各国正在采取紧急措施应对疫情对经济带来的不利影响。肯尼亚政府推出一系列刺激就业政策，包括向低收入者提供税收减免，为个人、小型企业予以减税等，同时拨付了9500万美元用于救助困难民众。尼日利亚中央银行宣布了一项27亿美元的刺激经济计划支持医疗保健行业和制造业，并推出6项政策放宽对中小企业的借贷条件，降低利率并延长还款期限。南非政府制定了一项超过30亿兰特（1美元约合17.6兰特）的工业资金计划，以解决弱势企业状况，并为抗击疫情相关企业提供快速融资。南非央行也制定了一系列政策稳定金融市场，南非政府还表示将继续推进经济结构性改革，改善国有企业经营管理，促进经济发展。

　　非洲各国财政部长日前举行专题会议，呼吁各国协调一致应对消极影响，并建议非洲立即采取总额达1000亿美元的紧急经济刺激措施，强调需要支持并保护超过3000万个私营部门工作岗位。对于农产品进出口、制药业、银行业等行业，应扩大信贷、再融资和担保额度，增加资金的可流动性。

　　非经委的报告建议，重新确定支出，制定预防方案。建议举措包括建立食品安全网，鼓励食品进口商迅速进行必要采购，确保基本食品有足够储备；为预防和治疗疾病的相关设备提供资金保障；全面改善非洲的卫生系统；做好基础设施维护等。

　　非盟54个成员签署的非洲大陆自由贸易区协议将于2020年7月正式运转，这将为非洲经济注入巨大动力。该自贸区有望形成一个覆盖12亿人口、国内生产总值合计2.5万亿美元的大市场。联合国非洲经济委员会区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉表示，非洲国家可利用非洲大陆自贸区建设减轻疫情影响，降低外部依赖，在药品和基本食品方面加强内部供给能力。

　　中国大力支持非洲抗疫和发展经济

　　在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，各国对发展中国家和最不发达国家，尤其是非洲和小岛国，面临的严峻挑战深表关切。非盟轮值主席国主席、南非总统拉马福萨呼吁二十国集团支持对非洲一揽子经济刺激计划，以减轻疫情对非洲经济造成的影响，也希望国际货币基金组织和世界银行减免对非洲国家的债务。据悉，国际货币基金组织指导委员会已在考虑把给贫穷和中等收入国家的500亿美元紧急贷款增加一倍。

　　非经委呼吁二十国集团领导人关注非洲在抗击疫情方面的脆弱性，加强对非洲支持。支持和鼓励药品和其他卫生用品的开放贸易，加强卫生基础设施升级建设；支持各国立即采取各项卫生措施，为最弱势群体提供社会安全保障；支持公共卫生运动并确保信息畅通，共享疫情信息等。松圭表示，非洲处于全球公共卫生应对以及解决经济和就业问题的重要位置，需要作为全球协调对策的一部分，采取一致行动，避免最糟糕的情况。

　　截至3月26日，中国已向26个非洲国家提供了包括医疗物资和医疗技术援助在内的紧急援助。中国疾控专家同非洲疾控中心和非洲20多国代表召开视频会议交流经验、共商对策。中国援非医疗队一直坚守岗位协助当地机构展开防疫行动。中国企业也向非洲多国捐赠口罩、防护服、防护面罩和检测试剂。

　　中国是非洲最大的贸易伙伴，中非经贸往来对非洲经济发展具有重要意义。贝克·麦坚时国际律师事务所的一篇分析文章认为，长期以来，中国一直是非洲基础设施发展的重要伙伴，共建“一带一路”具有可持续性。中国生产生活加快恢复，将增加对非洲能源、矿产等原材料的需求。文章还援引丝绸之路协会首席执行官本·辛普芬多佛的分析说，中国正在与共建“一带一路”沿线国家分享抗疫经验，把帮助低收入国家加强公共卫生系统作为优先选项。

　　尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《蓝图报》发表文章表示，随着中国疫情得到有效控制，生产生活秩序加快恢复，中国的发展将为包括非洲在内的全球发展注入动力，为世界经济早日摆脱疫情影响作出贡献。

　　（本报约翰内斯堡3月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved