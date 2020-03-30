非洲全力降低疫情对经济影响

新冠肺炎疫情严重冲击非洲经济。图为在南非约翰内斯堡“封城”前夕，当地市民在商场内采购。

本报记者 吕 强摄

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新冠肺炎疫情在全球多点扩散蔓延，对非洲经济发展造成巨大冲击。目前，非洲各国正积极采取措施应对，并呼吁国际社会加大对非洲抗疫的支持力度。分析指出，中国为非洲抗击疫情、恢复和发展经济起到重要作用。

联合国非洲经济委员会（非经委）近期发布的报告显示，受新冠肺炎疫情蔓延影响，非洲国家财政赤字加剧、外国直接投资减少，外贸也受到严重拖累。2020年非洲经济增长率可能从原先预测的3.2%下降到1.8%。非洲各国正在采取紧急措施应对，并呼吁国际社会支持对非洲一揽子经济刺激计划。

全球经济不确定性冲击非洲多国

目前新冠肺炎疫情已蔓延至非洲40多个国家，确诊人数超过4000例。非经委执行秘书维拉·松圭认为，尽管非洲报告的确诊病例在全球范围来看并不显著，但受全球经济不确定性影响，在供应链压力等因素之下，非洲经济将遭受严重打击。

南非的新冠肺炎确诊病例已超过1000例，成为非洲疫情最严重的国家，目前正处于21天的“全国封锁”状态。南非独立传媒网的报道认为，因南非家庭债务仍处于高位，经济增长放缓导致需求持续低迷，南非经济正面临25年来最艰难的时期。南非货币兰特对美元汇率一路走低，近期创下了自2016年2月以来最低水平。国际评级机构穆迪27日下调南非的主权信用评级，从Baa3降至Ba1，评级展望保持在“负面”。

国际航空运输协会的数据显示，自疫情发生以来，非洲航空业已损失44亿美元。园艺业是肯尼亚农业产业支柱之一。受全球航空物流停滞影响，肯尼亚的园艺出口遭到重创，据该国花卉协会估计每天损失超过2.5亿肯尼亚先令（1美元约合104.4肯尼亚先令）。有数据显示已有2000多名农场工人被解雇。

国际油价的持续走低也对非洲国家石油出口造成打击。据预测，今年非洲燃料出口收入将减少约1010亿美元，非洲石油出口国的收入损失将多达650亿美元。作为非洲最大经济体之一的尼日利亚受到的损失尤为严重，减少的原油出口额预计在140亿至190亿美元之间。穆迪表示，低油价和外汇短缺将全面影响尼日利亚经济增长，并有可能导致当地货币贬值，进一步削弱投资者和市场信心。

松圭指出，疫情导致的大宗商品价格下跌可能给南非、尼日利亚、阿尔及利亚、埃及、安哥拉等非洲经济强国带来财政压力。旅游业受损、外国直接投资减少、资本外逃、投资减缓等都将加剧非洲失业状况，疫情造成收入损失或将导致一些非洲国家债务不可持续。

各国呼吁协调一致应对消极影响

非洲各国正在采取紧急措施应对疫情对经济带来的不利影响。肯尼亚政府推出一系列刺激就业政策，包括向低收入者提供税收减免，为个人、小型企业予以减税等，同时拨付了9500万美元用于救助困难民众。尼日利亚中央银行宣布了一项27亿美元的刺激经济计划支持医疗保健行业和制造业，并推出6项政策放宽对中小企业的借贷条件，降低利率并延长还款期限。南非政府制定了一项超过30亿兰特（1美元约合17.6兰特）的工业资金计划，以解决弱势企业状况，并为抗击疫情相关企业提供快速融资。南非央行也制定了一系列政策稳定金融市场，南非政府还表示将继续推进经济结构性改革，改善国有企业经营管理，促进经济发展。

非洲各国财政部长日前举行专题会议，呼吁各国协调一致应对消极影响，并建议非洲立即采取总额达1000亿美元的紧急经济刺激措施，强调需要支持并保护超过3000万个私营部门工作岗位。对于农产品进出口、制药业、银行业等行业，应扩大信贷、再融资和担保额度，增加资金的可流动性。

非经委的报告建议，重新确定支出，制定预防方案。建议举措包括建立食品安全网，鼓励食品进口商迅速进行必要采购，确保基本食品有足够储备；为预防和治疗疾病的相关设备提供资金保障；全面改善非洲的卫生系统；做好基础设施维护等。

非盟54个成员签署的非洲大陆自由贸易区协议将于2020年7月正式运转，这将为非洲经济注入巨大动力。该自贸区有望形成一个覆盖12亿人口、国内生产总值合计2.5万亿美元的大市场。联合国非洲经济委员会区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉表示，非洲国家可利用非洲大陆自贸区建设减轻疫情影响，降低外部依赖，在药品和基本食品方面加强内部供给能力。

中国大力支持非洲抗疫和发展经济

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，各国对发展中国家和最不发达国家，尤其是非洲和小岛国，面临的严峻挑战深表关切。非盟轮值主席国主席、南非总统拉马福萨呼吁二十国集团支持对非洲一揽子经济刺激计划，以减轻疫情对非洲经济造成的影响，也希望国际货币基金组织和世界银行减免对非洲国家的债务。据悉，国际货币基金组织指导委员会已在考虑把给贫穷和中等收入国家的500亿美元紧急贷款增加一倍。

非经委呼吁二十国集团领导人关注非洲在抗击疫情方面的脆弱性，加强对非洲支持。支持和鼓励药品和其他卫生用品的开放贸易，加强卫生基础设施升级建设；支持各国立即采取各项卫生措施，为最弱势群体提供社会安全保障；支持公共卫生运动并确保信息畅通，共享疫情信息等。松圭表示，非洲处于全球公共卫生应对以及解决经济和就业问题的重要位置，需要作为全球协调对策的一部分，采取一致行动，避免最糟糕的情况。

截至3月26日，中国已向26个非洲国家提供了包括医疗物资和医疗技术援助在内的紧急援助。中国疾控专家同非洲疾控中心和非洲20多国代表召开视频会议交流经验、共商对策。中国援非医疗队一直坚守岗位协助当地机构展开防疫行动。中国企业也向非洲多国捐赠口罩、防护服、防护面罩和检测试剂。

中国是非洲最大的贸易伙伴，中非经贸往来对非洲经济发展具有重要意义。贝克·麦坚时国际律师事务所的一篇分析文章认为，长期以来，中国一直是非洲基础设施发展的重要伙伴，共建“一带一路”具有可持续性。中国生产生活加快恢复，将增加对非洲能源、矿产等原材料的需求。文章还援引丝绸之路协会首席执行官本·辛普芬多佛的分析说，中国正在与共建“一带一路”沿线国家分享抗疫经验，把帮助低收入国家加强公共卫生系统作为优先选项。

尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《蓝图报》发表文章表示，随着中国疫情得到有效控制，生产生活秩序加快恢复，中国的发展将为包括非洲在内的全球发展注入动力，为世界经济早日摆脱疫情影响作出贡献。

（本报约翰内斯堡3月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 16 版）

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