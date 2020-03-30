国际社会高度评价中国积极开展抗疫国际合作

目前，新冠肺炎疫情在全球多国多点暴发。流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。中国秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明和负责任的态度，积极开展疫情防控国际合作，获得各方高度认同和赞赏。各国人士表示，公共卫生安全是人类面临的共同挑战，希望能借鉴中国的防控理念及综合举措，携手打赢这场人类同重大传染性疾病的斗争。

“真诚感谢中国鼎力相助”

3月29日，中国抗疫医疗专家组抵达老挝首都万象。专家组同时随机携带了医疗救治、防护物资及中西药品等中方捐赠的医疗物资。老挝副总理、防控新冠肺炎疫情领导小组负责人宋迪高度评价中国专家组驰援老挝：“在老挝出现确诊病例仅5天后，中方就派出专家组，体现出中方对老挝人民的深厚情意。专家组将为老挝疫情防控带来中国经验，老挝政府一定做好各方面协调和保障，为专家组开展工作提供便利。”

3月28日晚，中国政府援助蒙古国第一批抗疫物资在蒙首都乌兰巴托顺利交接。蒙古国副总理恩赫图布辛代表蒙古国政府，向中国政府和人民表示衷心感谢。他说，自疫情发生以来，蒙中两国人民密切合作、互相支持。中国政府援助的抗疫物资，为蒙古国战胜疫情增添了信心。相信在两国人民共同努力下，一定能够早日打赢这场疫情防控阻击战。

3月27日和28日，由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠的防疫物资陆续运抵马里、几内亚比绍、毛里塔尼亚、塞内加尔和冈比亚，以帮助这些西非国家抗击疫情。

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在充分保障国内抗疫工作需要的前提下，截至目前，中国已分4批组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助，现正在制订第五批援助实施方案。其中多批援助物资已经送达，缓解了多国医疗和防护物资短缺问题。中国地方政府、企业、民间组织等也行动起来，积极向有关国家捐赠抗疫物资。

“执手相携，挚友同心”。希腊外交部常务副部长瓦维齐奥蒂斯表示：“希腊真诚感谢中国鼎力相助，未来将进一步借鉴中方的防控经验，继续强化各方面措施。”

法国外长勒德里昂说：“中国向法国提供医疗物资援助，与法国团结一致抗击新冠肺炎疫情，中方此举值得称赞。”法国前总理拉法兰表示，在法国抗疫艰难时刻，中国向法国提供医疗物资援助，团结一致抗击疫情，法国政府和民众对此深表感谢。“法国有句谚语，困厄之际的朋友才是真朋友。经过这次疫情，相信法中传统友谊将更加坚实稳固。”

在中国奋力抗击疫情时，日本各级政府、市民团体纷纷施以援手，想方设法筹集防疫物资援助中国，提供宝贵支持。在当前日本疫情防控的关键时期，中方感同身受，中国政府和人民也积极出力支持日本抗击疫情。中国驻日本大使馆日前收到日本北海道札幌市民寄来的一张明信片，上面用日文工整地写着：“中国在自己也很困难的情况下向我们捐赠了很多口罩，非常感谢。我在医院工作，口罩非常有用，请向中国的朋友们转达谢意！”

“中国是值得信赖的真朋友”

疫情发生以来，中国积极组织专家深入开展技术交流，向其他受疫情影响的国家提供援助和技术支持，毫无保留地分享中国经验。最新诊疗方案、防控方案等一整套技术文件，及时分享给了全球180个国家、10多个国际和地区组织。

3月27日晚，世界卫生组织举行疫情信息通报会，来自俄罗斯、巴西、埃及、卡塔尔等多国的500余人在线参会。中国国家卫生健康委主任马晓伟、体改司司长梁万年等在武汉通过视频连线参会，分享中国抗疫经验，并就其他国家提出的疑问作出了回答。

3月26日，中国国家卫生健康委同埃及卫生与人口部召开应对疫情卫生专家视频会，来自埃及卫生部、国家肝病与热带医学研究所、开罗大学、艾因夏姆斯大学和爱资哈尔大学等单位的12名专家就埃及抗疫面临的紧迫问题与中方专家进行了沟通交流。中方专家从疫情的流行病学特征、防控策略、临床诊治、密切追踪等多方面分享了中方的经验做法。埃及卫生部部长助理穆罕默德·侯赛尼对中方提供的技术和物资支持表示感谢。他说，中国专家介绍的内容信息量大、专业性强，为埃及抗疫增添信心。

阿尔巴尼亚驻华大使贝洛尔塔亚表示：“在做好本国防控工作的同时，中国始终同世界携手抗击疫情，为世界抗疫赢得了时间，也为全球抗疫树立了典范。”

蒙古国卫生部官员在每日新闻发布会上向媒体介绍中国防控和诊疗相关经验。蒙古国卫生部部长萨仁格日勒认为，召开与中方专家的视频会议具有重要现实意义，希望今后多开展此类交流。

日前，中国和哥斯达黎加举行了首次专家视频连线会议。哥斯达黎加国家社保局局长马卡亚认为，面对疫情，中国政府采取有力措施，疫情防控取得了突出成效。中方毫无保留分享有关经验，将对哥方制定疫情防控措施和相关诊疗方案起到重要指导作用。

疫情在特立尼达和多巴哥发生后，中方向特多政府提供一系列抗疫资料、筹集援助物资，未来双方将建立定期视频连线机制，为两国抗疫合作、远程医疗合作等搭建平台。“疫情防控离不开国际合作。在我们应对疫情的关键时刻提供宝贵支持，中国是值得信赖的真朋友。期待两国共同努力，推动特中关系继续深入发展。”特多总理罗利说。

“对全球公共卫生安全的积极贡献”

第一时间共享新冠病毒基因组信息、搭建相关数据和科研成果共享平台、开展疫苗研发国际合作……同舟共济、合作共享贯穿着中国抗疫科技攻关的全过程。

疫情发生以来，中法两国科研机构保持紧密联系，共同开展了快速诊断试剂的研发工作，目前正在就抗体药物研发进行可行性论证。在临床治疗方面，两国专家2月初即已建立远程会诊机制。中方科研机构正积极和法国巴斯德研究所探讨设立中法联合研究基金，优先服务于新冠肺炎药物和疫苗研发。

来自欧洲呼吸学会的专家表示，中国在临床信息和病例诊断方面的快速分享和高度透明非常可贵，欧洲正在借鉴中国经验抗击疫情。欧洲呼吸学会已将中国应对疫情的相关经验纳入研究方案中，并将与中国加强抗疫合作，讨论开展对新冠病毒联合研究的可能性。

德国社会民主党总书记克林贝尔表示，这场疫情是对世界公共卫生体系的一次重大考验。中国政府采取的有力举措已基本阻断本土疫情传播。“中国加强抗疫国际合作是对全球公共卫生安全的积极贡献，体现了负责任的大国担当。德方愿同中方加强互学互鉴和信息交流，携手抗击疫情。”

（本报北京、罗马、巴黎、华沙、乌兰巴托、里约热内卢、布鲁塞尔、柏林3月29日电 记者王新萍、龚鸣、韩硕、葛文博、于洋、霍文、张远南、朱东君、方莹馨、花放）

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 03 版）

(责编：曹昆)