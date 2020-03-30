一个中国原则不容挑战（钟声）

我们维护国家主权、领土完整的决心和意志坚定不移，任何外来干预，都不可能改变这一点

当地时间3月26日，美国所谓“2019年台北法案”被签署成法。美方这一行动严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

“2019年台北法案”是一部性质恶劣的法案。该法案要求美国政府根据其他国家调整对台关系情况，相应增加或减少与该国经济、安全、外交联系，其根本逻辑就是不惜以威吓别国的霸道举动，来为挑战一个中国原则的错误行径撑腰。

对外推销该法案时，美方一些人一再炒作所谓台湾“国际空间”问题。必须严正指出，所谓的台湾“国际空间”，根本就不是能由美方来定义的。世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，世界上已有180个国家同中国建交。纵使美方不惜以强力阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，也注定改变不了这一历史大势。

台湾问题事关中国的主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府一再申明，我们维护国家主权、领土完整的决心和意志坚定不移，任何外来干预，都不可能改变这一点。

中美关系40多年来的发展历程证明，保持总体稳定的双边关系离不开特定的政治基础。台湾问题始终是中美关系中最核心最敏感的问题，脱离了一个中国原则，中美关系的根基就会发生动摇。在台湾问题上，美方若执意朝着错误的方向越走越远，严重干扰中美关系大局和两国在重要领域合作，最终必然损害美国自身利益。美方必须为其造成的一切后果承担责任。

一段时间以来，美方一些人在对华关系问题上表现出十足的任性、狂妄的躁动，甚至不时以“踩红线”的方式进行挑衅。在日前举行的七国集团外长会上，美国官员完全无视国际道义，试图就当前新冠肺炎疫情在会议文件中强推污名化中国的表述。这种公然违背国际规则的举动，连美国传统盟友也普遍表示抵制。一位欧洲外交官明确地对媒体讲，美方的主张触碰了红线。由此足见，得道多助，失道寡助，国际公义不可能是任由美方根据其私利而定义的。

中美关系正处在一个重要关口，美方应在改善双边关系方面采取实质性行动。在涉及中美关系根基的台湾问题上，美方尤其需要清醒认识，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，为中美发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系排除障碍。把稳中美关系发展方向是利在双方的大事，在当前新冠肺炎疫情肆虐的大背景下，中美双方理当顺应民心所向，选择精诚合作、共克时艰。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 03 版）

(责编：曹昆)