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外国政党政要致电致函赞扬中国经验做法

在抗疫合作中践行人类命运共同体理念（患难见真情 共同抗疫情）

2020年03月30日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月28日电  近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，赞赏中国共产党同各方及时分享抗击新冠肺炎疫情的经验做法，积极推动国际抗疫合作，生动践行了人类命运共同体的理念。

　　俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，我们为中国人民抗疫斗争取得的重要成果感到十分高兴。中国还积极帮助其他国家抗击疫情，以实际行动印证了人类命运共同体的理念，展现了中国共产党的国际情怀。全球战疫仍在继续，中国的抗疫成就为世界注入了信心。

　　尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利表示，疫情是人类共同的敌人，世界各国应该合作抗疫，而不是制造偏见和指责别人。将疫情政治化是非常错误的。在习近平总书记的领导下，中国正引领构建人类卫生健康共同体，我们呼吁世界各国政府和民众支持并参与中国提出的倡议。

　　泰国为泰党战略委员会副主席、前副总理颇钦表示，全世界人民都将意识到，构建人类命运共同体是实现和平、和谐、繁荣的必要前提。我们坚决反对将公共卫生问题政治化，坚决抵制歧视任何国家、地区和族群的言行，坚决反对破坏国际抗疫合作。

　　刚果（金）争取重建与民主人民党主席、前总统卡比拉表示，中国共产党始终把人民生命安全和身体健康放在首位，并与国际社会积极合作维护全人类的健康福祉。习近平总书记倡导的人类命运共同体是各国共建繁荣、稳定、团结家园的最佳途径。

　　坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁表示，在坦桑尼亚出现新冠肺炎病例之际，中国共产党来信介绍经验做法正当其时，将有力帮助坦桑尼亚革命党和政府战胜疫情。我们愿同中国共产党齐心协力，共克时艰。

　　哥斯达黎加广泛阵线总书记奥尔特加表示，我们真诚感谢中国慷慨援助哥斯达黎加抗击疫情，这充分体现了两国人民的友好情谊和团结精神。一些别有用心的人质疑中国取得的抗疫成果，我们对此坚决反对。

　　德国联邦议院社民党党团主席米策尼希表示，中国共产党分享的抗疫经验和做法令我们获益良多。这场疫情波及全世界，各国必须守望相助，不断深化国际合作。

　　此外，缅甸联邦改善党主席瑞曼、肯尼亚朱比利党总书记图朱、黎巴嫩未来阵线主席萨阿德·哈里里、白俄罗斯总统办公厅主任谢尔格延科等政党政要也来电来函，祝贺中国疫情防控取得重要进展，期盼中国在全球抗疫合作中发挥更大作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月30日 03 版）
(责编：曹昆)
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