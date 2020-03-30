综合消息：中国向亚洲多个国家援助抗疫物资

新华社北京3月29日电 综合新华社驻外记者报道：新冠疫情在全球多地持续蔓延，部分国家医疗物资紧缺。近日，中国各界向一些亚洲国家捐赠了抗疫物资。

中国云南省政府援助马尔代夫抗疫物资27日运抵马尔代夫维拉纳国际机场，由中国驻马尔代夫大使张利忠向马尔代夫外长沙希德转交。沙希德在交接仪式上对中国政府和人民、特别是云南省政府表示感谢，同时表示愿向中方积极学习借鉴抗疫经验和做法。

张利忠表示，此次援助体现了中国人民对马尔代夫人民的真诚友好，更是两国传统友谊的生动体现，希望这些物资有助于帮助马尔代夫政府抗击疫情。

中国政府援助蒙古国第一批抗疫物资28日在蒙首都乌兰巴托顺利交接，这批抗疫物资包括核酸检测试剂、防护服等。在当天举行的交接仪式上，蒙古国副总理恩赫图布辛表示，自疫情暴发以来，蒙中两国人民密切合作、互相支持，中国政府援助的抗疫物资，更为蒙古国战胜疫情增添了信心。

中国驻蒙古国大使柴文睿表示，在中国抗击疫情的艰难时刻，蒙古国政府和人民给予了暖心支援，中方对此表示衷心感谢。中国人民不会忘记蒙古国人民的深情厚谊，将尽最大可能向蒙古国提供抗疫援助。

中国驻尼泊尔大使侯艳琪29日将中国各方捐赠的防疫物资正式移交给尼泊尔卫生和人口部部长巴努·达卡尔。防疫物资的捐赠方包括四川省政府、中国驻尼使馆、阿里巴巴公益基金会等多家机构和单位，物资包括口罩、体温计、防护服、检测试剂等，总重约3吨，由尼方派专机从广州运回。一同运达的还有尼政府采购的超过12吨医疗物资。

侯艳琪在移交仪式现场表示，中方将尽快运送其他急需物资。达卡尔对中方援助表示感谢。

由阿里巴巴公益基金会、马云公益基金会捐赠的防疫物资29日由中国驻孟加拉国大使馆转交给孟加拉国政府。这些物资于27日及29日分两批运抵孟加拉国首都达卡。中国驻孟加拉国大使馆公参严华龙在捐赠仪式上表示，新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，我们应该团结一致共同应对，相信孟加拉国一定能战胜疫情。

孟加拉国卫生和家庭福利部下属卫生总局局长阿扎德表示，这批物资将有助于孟加拉国更好地应对新冠肺炎疫情。

此外，孟加拉国华侨华人联合会29日向孟加拉国警察总局捐赠了一批包括核酸检测试剂盒、防护服、口罩等在内的防疫物资。（参与记者：唐璐、阿斯钢、周盛平、刘春涛）

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