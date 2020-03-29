原标题：通讯：超负荷运转检测新冠病毒——走进伊拉克中央实验室

新华社巴格达3月28日电 通讯：超负荷运转检测新冠病毒——走进伊拉克中央实验室

新华社记者张淼

中国援建伊拉克的核酸检测实验室日前在首都巴格达揭牌。在此之前，位于巴格达的伊拉克“中央公共卫生实验室”（中央实验室）是伊全国唯一可以进行新冠病毒核酸检测的实验室，伊拉克每日报告的新增新冠肺炎病例都是从这里得出检测结果并上报伊卫生部的。

26日，新华社记者跟随中国红十字会总会援助伊拉克新冠肺炎防疫专家组成员、中山大学达安基因股份有限公司技术总监杨鸿辉，穿戴上三级防护装备，走进正超负荷运转的伊拉克中央实验室。

疫情之下 超负荷运转

目前，伊全国各地报告的疑似新冠肺炎病例样本都汇集到中央实验室的流感实验室进行检测。实验室各个房间十分狭小，数名防护严密的工作人员在进行核酸提取、配置试剂等步骤。

检测负责人伊曼拿起当天的检测记录说，“荧光笔标记的部分，就是确诊病例。当天前两轮疑似病例测试，共确诊了14例新冠病毒感染者，一会还要再做一轮检测”。

在看完整个检测流程后，杨鸿辉说，核酸检测实验最重要的聚合酶链式反应（PCR）扩增仪，整个实验室只有3台旧机器，每轮检测量有限。实验室也没有自动提取核酸的机器，核酸提取十分耗时。

伊曼说，最近几天他们都是每天检测12小时。实验室主任加达·法利赫女士要等待工作人员录入检测数据，在向卫生部提交的正式检测报告上签字，每天晚上12点才能离开实验室。

法利赫说，自伊拉克暴发疫情以来实验室完成了约4000例疑似病例的样本检测，检测量逐步上升，最初每天仅有20例检测，目前日检测量已超过400例。

“所有的工作人员和机器都在开工，到了晚上我必须说‘停工’，否则机器都该着火了。”法利赫说。

杨鸿辉认为，伊中央实验室的检测量已接近极限，如果疫情进一步蔓延，将无力检测每天上千例病例。

中国援助 解燃眉之急

杨鸿辉对记者说，伊拉克中央实验室的布局很合理，检测技术也都有，但就是缺设备、缺试剂。

中国援建伊拉克抗击新冠肺炎疫情的核酸检测实验室25日在伊拉克首都巴格达揭牌。这个新实验室配有核酸自动提取仪，两台PCR扩增仪每轮可检测288个样本，全天可以测1000例，将显著提升伊拉克的核酸检测能力，弥补新冠病毒检测缺口。

中方援建的实验室今后将由巴格达医学城医院下属的国家教学实验室负责运行。该实验室负责人穆罕默德·迈赫迪说，实验室今后将负责起巴格达河东“鲁萨法”区域超过400万民众的新冠肺炎病毒检测并可检测其他省份送来的样本，这将大大缓解伊拉克中央实验室的压力。

中央实验室现在使用的核酸检测试剂由世卫组织捐赠，由于检测量越来越大，法利赫说检测试剂也快不够用了。中央实验室日前已经收到了从巴格达医学城医院送来的中方捐赠的核酸检测试剂。“我们首先用中国捐赠的试剂完成了25例样本测试评估，其中就发现了阳性病例，预计之后将依赖中国援助的核酸检测试剂。”法利赫说。

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