原标题：专访：希腊赞扬中国防控举措 感谢中国支持帮助——访希腊拉斯卡里季斯基金会主席

新华社雅典3月28日电 专访：希腊赞扬中国防控举措 感谢中国支持帮助——访希腊拉斯卡里季斯基金会主席

新华社记者于帅帅 王亚哲

希腊拉斯卡里季斯基金会主席帕诺斯·拉斯卡里季斯日前接受新华社记者书面专访时说，中国在疫情防控过程中展现了果断和坚毅，希腊人民非常感谢中国提供的支持和帮助。

拉斯卡里季斯说，“中国认识到了疫情蔓延的严峻形势及控制疫情的紧迫性，迅速实施严厉的防控举措，在短时间内有效减少了确诊及死亡病例”，中国展现出的决心和行动速度应获得国际社会的认可和赞赏。

拉斯卡里季斯表示，希腊人民一贯尊重并欣赏中国的悠久历史及古老文明。金融危机期间，希腊的众多盟友开始动摇对希腊的支持，但中国仍大力投资希腊，这展现了两国之间的友好关系。这次在疫情席卷希腊之时，同样处在疫情防控关键时期的中国再次提供了帮助。

一批中国政府援助希腊用于抗击新冠肺炎疫情的物资本月21日空运抵达雅典国际机场，同机运抵的还有由中国企业和社会各界向希腊捐赠的物资。

除希腊外，中国对受疫情影响的许多其他国家也提供了帮助，其中包括多个“一带一路”沿线国家。对于这点，拉斯卡里季斯说，正可谓“患难见真情”，中国对意大利和希腊等国的援助有目共睹，我们对中国人民表示感激。

拉斯卡里季斯认为，新冠肺炎疫情将对国际社会的方方面面产生深刻影响。疫情结束后，世界经济增长将放缓，可能需要较长时间恢复发展。但是这次疫情也将为人类提供宝贵的经验教训，例如推动疫苗及药品研发。“人类在历史上不断地与传染病抗争，相信人类在经历新冠肺炎之后，会从中吸取教训，变得更加强大。”

拉斯卡里季斯基金会是根据希腊总统令设立的非营利性公益组织，致力于在国内外推广希腊文化。自2015年起该基金会与清华大学合作，发起奖学金项目，用以支持中国学生赴希腊学习希腊语及中希两国研究机构之间的合作。

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