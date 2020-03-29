原标题：特朗普说不对纽约市等疫情严重地区采取隔离措施

新华社华盛顿3月28日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统特朗普28日决定不对新冠肺炎疫情严重的纽约市以及纽约、新泽西、康涅狄格三州采取隔离措施，但是要求美国疾病控制和预防中心针对上述地区发布“强有力的旅行建议”。

特朗普当天在社交媒体推特账户上发文说，根据白宫新冠病毒应对工作组建议，并在同纽约、新泽西、康涅狄格三州州长协商后，他认为不必采取隔离措施，并责成疾控中心发布旅行建议，由州长与联邦政府协商后执行。他说，疾控中心将于晚些时候公布旅行建议全部内容。

特朗普此前表示，鉴于纽约、新泽西、康涅狄格三州疫情严重，他考虑对包括纽约市在内的部分地区采取为期两周的隔离措施，以防止疫情扩散。但是，纽约州州长、康涅狄格州州长以及纽约市市长对特朗普这一表态均提出异议。

受疫情影响，美国部分地区近期出现针对疫情严重地区人员的流动限制情况：佛罗里达州动用警力，对来自纽约、新泽西、康涅狄格三州搭乘民航航班抵达该州的乘客实施强制隔离；罗得岛州动用警力阻止挂纽约州车牌车辆进入该州。纽约州州长安德鲁·科莫28日接受有线电视新闻网采访时说，纽约州政府正与罗得岛州方面交涉，如果对方不撤销这一做法，他将起诉该州违宪。

约翰斯·霍普金斯大学公布的最新统计数据显示，截至美国东部时间28日18时40分（北京时间29日6时40分），美国新冠肺炎确诊病例超过12万例，死亡病例超过2000例。纽约州确诊病例超过5万例，新泽西州确诊病例超过1万例。

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