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中国银行捐赠50万只医用口罩驰援菲律宾

2020年03月29日14:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷3月29日电（记者赵益普）3月28日清晨，载有中国银行捐赠菲律宾卫生部50万只医用口罩的货运航班，平安抵达马尼拉国际机场。这批医用口罩已移交菲律宾卫生部，支援菲律宾各医院和社区防疫人员抗击疫情。菲律宾卫生部国际卫生合作署负责人阿曼赛克博士表示：“在菲律宾疫情发展关键和艰难的时刻，这批医用口罩的捐赠十分及时。 非常感谢中国银行帮助。”

在捐赠医用口罩的外包装盒上，用中文和他加禄语分别写着“同舟共济 守望相助”和菲律宾著名谚语”Matibay ang walis, palibhasa'ymagkabigkis（扫帚之所以结实，是因为棕榈叶被拧在了一起）”。

随着菲律宾新冠肺炎确诊人数持续攀升，菲律宾总统杜特尔特3月25日宣布菲律宾进入“国家紧急状态”，采取了包括封城、宵禁在内的多项“加强性社区隔离”政策，以控制新冠疫情发展。然而医疗防护用品不足的矛盾日益突出，由于缺少防护，感染人数不断上升。

中国银行总行得知菲律宾新冠疫情发展情况和医疗防护用品不足后，立即决定紧急采购医疗用品，支援菲律宾抗击疫情。据中国银行马尼拉分行介绍，中国银行总行做出支援菲律宾抗击疫情的决定后，对口支援的福建省分行与马尼拉分行一起，在中国驻菲律宾大使馆的支持和帮助下，用了不到一周的时间，完成了菲律宾卫生部对捐赠医用口罩资质认可，医用口罩的国内采购、物流运输、清关以及移交菲律宾卫生部的跨国捐赠全流程。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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