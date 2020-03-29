原标题：美专家：中美抗疫合作对全球疫情防控至关重要

新华社华盛顿3月27日电（记者谭晶晶）新冠肺炎疫情在全球肆虐，多名美国医卫专家在接受新华社记者采访时表示，疫情无国界，中美联手合作不仅对两国有利，也将推动全球协同抗疫。

加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风告诉记者，目前新冠肺炎疫情已影响全球201个国家和地区，美中及世界各国唯有携手合作，才有希望战胜这场疫情。

“美中两国加强防控信息交流共享至关重要。美中联手合作，有助于找到引起流行病暴发的源头、中间宿主和传播途径，准确制定防控措施，推动新冠疫苗和治疗方法的研发。”张作风说。

他表示，继新冠病毒前两波疫情在中国和周边地区、欧美国家相继暴发之后，第三波疫情可能在南半球国家发生。中美可以共同为有需要的国家提供支持和援助。

加利福尼亚大学戴维斯分校医学院教授肯特·平克顿接受记者采访时说：“目前全球处在抗疫的重要关头，美中加强合作不仅对两国有利，同时能推动全世界抗疫合作，这样才能最终战胜疫情。”他认为，中美应在分享减缓新冠病毒传播的科学进展、交流治疗新冠肺炎急重症患者的方法等方面加强合作。

美国巴斯托学院健康教育系终身教授姜镇英认为，美中高校、科研机构、医卫系统的专家和一线工作者可以通过视频学术研讨会等方法保持沟通交流，分享防控和治疗经验。

加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任斯库利对记者表示，中国的疫情防控措施非常成功，美国可以借鉴中国防控经验，包括采取哪些有力措施以及避免走哪些弯路。

“抗击新冠病毒是一场前所未见的战斗，不能幻想仅依靠一些流行病干预措施就能把新冠病毒彻底消灭，需要共同研发疫苗和药物。在抗疫合作中，共享病毒毒株信息非常重要，这样才能进行比较研究。”斯库利说，中国很快公布了病毒的生物学、分子流行病学以及单克隆抗体等信息，非常了不起。

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