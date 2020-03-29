原标题：疫情考验下，全球化何去何从

新华社北京3月28日电 疫情考验下，全球化何去何从

新华社记者

世界卫生组织27日公布的数据显示，新冠肺炎疫情已影响到201个国家和地区，影响范围遍及全球。

分析人士指出，此次疫情在全球化不断深化的背景下暴发，是对全球化进程的重大考验。全球化是不可逆转的历史趋势，各国应加强在应对全球性问题方面的协调合作，完善全球治理体系。在此过程中，中国提出的人类命运共同体理念将发挥重要作用。

面临疫情考验

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新数据显示，目前全球新冠肺炎确诊病例已超过60万例。全球范围内的频繁人员往来等成为病毒快速传播的重要原因，全球延伸的产业链也使疫情对经济的冲击很容易波及许多国家。疫情暴露了全球化带来的风险，全球化进程面临考验。

哈佛大学国际关系教授斯蒂芬·沃尔特警告，疫情还可能会增强国家主义和民族主义。与此同时，在全球化时代如何有效应对重大疫情，也是对全球治理体系的考验。面对新冠病毒来袭，各国反应不同，应对效果也大相径庭。各国间的这种不同步，为应对这场全球公共卫生危机增添了难度。

美国哥伦比亚大学教授罗伯特·杰维斯表示，人们在事后总结时会发现，真正的问题在于各国间未能形成有效的国际合作。俄罗斯战略发展基金专家委员会主席伊戈尔·沙特罗夫认为，一些国家在全球化问题上“各自为营”，当遭遇危机时，与别国缺乏互助合作，这对本国和他国都不利。

趋势不会逆转

专家认为，全球化是不可阻挡的历史潮流，虽然可能因此次疫情遭遇一些挫折，但不会停止前进。

杰维斯认为，这次疫情虽然可能会让世界各国在短期内更加关注自身事务，但鉴于全球化已形成的产业分工优势明显，目前并不能断言疫情会造成全球化明显倒退。

清华-卡内基全球政策中心中方主任唐晓阳表示，现代产业发展的根本动力是不断的专业化、不断的分工和市场交换，因此通过全球化做大蛋糕的动力不会改变，全球化作为生产力发展推动力的事实不会改变。

日本财务大臣政务官伊佐进一表示，人和物品可以自由流动，大家才会受益更多，这是不可阻止的时代潮流。同时，世界各国共同面临的课题也越来越多，绝非靠一国之力就可解决，只有靠全球力量才能应对。

合作才是出路

全球化是历史趋势，各国不能关起门来搞发展。新冠肺炎疫情在全球蔓延的现实表明，当全球性挑战来临时，单个国家不可能独善其身。在这种情况下，加强各国协调合作、完善全球治理体系，成为必然要求和唯一出路。

伊佐进一表示，世界各国应该树立大局意识并达成这样的共识：如果各国仅局限于各自利益，那么每个国家都必然会遭受更大损失。

在此次应对新冠肺炎疫情的过程中，中国始终及时向国际社会通报、毫无保留分享相关信息，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助，获得国际社会广泛好评。中国提出的人类命运共同体理念也在国际社会共同应对疫情的过程中得到越来越多的认可。

莫斯科国立国际关系学院首席研究员瓦西里·卡申认为，在新冠肺炎疫情蔓延的情况下，构建人类命运共同体理念在推动世界多国协调经济、社会、疫情防控政策方面可以发挥重要作用。

“全球化概念”首倡者之一、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳说，传染病疫情、气候变化这些全球危机显示出人类彼此之间相互依存、紧密联系的程度，让人类意识到协作共享、构建人类命运共同体的必要性。应对新冠肺炎疫情等重大公共卫生事件需要全人类的集体智慧和协作，凸显出构建人类命运共同体的重要性。（执笔记者：于荣；参与记者：刘品然、桂涛、张代蕾、郭丹、张骁）

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