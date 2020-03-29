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阿富汗政府组建代表团　将与塔利班对话

2020年03月29日09:06  来源：新华网
 
原标题：阿富汗政府组建代表团　将与塔利班对话

　　阿富汗政府26日深夜宣布组建一个21人的代表团，以便与塔利班展开对话。

　　阿富汗总统阿什拉夫·加尼政府宣布的代表团成员包括政治人物、民间团体代表和前官员，由国家安全局前局长马苏姆·斯塔尼克扎伊带队。

　　路透社报道，暂不清楚加尼的政敌阿卜杜拉·阿卜杜拉是否赞成这份名单。加尼9日举行第二个总统任期就职仪式，但是前政府首席执行官阿卜杜拉不承认去年9月总统选举结果，同一天也宣布就任“总统”。

　　不少观察人士认为，阿卜杜拉在阿富汗北部和西部地区影响力较大，他是否支持代表团名单对整个对话进程起着不容忽视的作用。

　　根据美国与阿富汗塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署的和平协议，塔利班原本应该在3月10日与阿富汗各方代表会面，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后政治路线；阿富汗政府应在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000人。

　　然而，阿富汗政府与塔利班就释放人员数量等诸多细节争执不下，阿富汗内部对话迄今没有开始。

　　加尼政府主张有条件分批释放在押人员，而塔利班要求一次性全部放人。加尼政府曾说，有意释放1500名塔利班在押人员“以示善意”，阿富汗内部对话启动后再释放3500人。

　　阿富汗国家安全委员会25日说，将在3月底前释放100名塔利班在押人员，“条件是塔利班和这些在押人员保证他们不会重返战场”。一些媒体注意到，这一人数“远远少于”加尼先前承诺的1500人。

　　美国国务卿迈克·蓬佩奥曾于23日突访阿富汗首都喀布尔，没能说服加尼和阿卜杜拉组建联合政府。蓬佩奥对此表达不满，当天宣布美国政府将重新评估所有对阿富汗援助项目，今年削减10亿美元对阿援助，明年可能再减10亿美元。

　　加尼与阿卜杜拉2014年因总统选举结果发生分歧，引发政治危机，后来在美国调解下，接受加尼任总统、阿卜杜拉任新设政府首席执行官一职的分权方案。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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