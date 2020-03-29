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进口伊朗天然气　美国“最后一次”豁免制裁伊拉克？

2020年03月29日09:06  来源：新华网
 
原标题：进口伊朗天然气　美国“最后一次”豁免制裁伊拉克？

　　伊拉克官员说，美国决定继续给予伊拉克制裁豁免，以便后者从伊朗进口天然气，但豁免期限缩短至30天。伊拉克总统府消息人士26日披露，这是美方最后一次延期制裁豁免。

　　美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议后，全面恢复并追加对伊朗制裁，但对盟友伊拉克“网开一面”，给予制裁豁免，允许其继续从伊朗购买电力和天然气，豁免期限一般90天或120天，到期再延。

　　今年2月中旬，美方在豁免到期最后一刻才同意延期，期限缩短为45天，被外界解读给伊拉克“穿小鞋”。

　　伊拉克虽是石油输出国组织（欧佩克）第二大产油国，天然气储量丰富，但开采利用受限，需要从邻国伊朗进口。

　　两名不愿公开姓名的伊拉克官员26日说，美方再次缩短伊拉克享受的制裁豁免，这次只有30天。美国国务院当天证实延长给予伊拉克的制裁豁免，但没说具体期限。

　　上述两名官员中，一人来自伊拉克总统府，另一人是伊拉克政府高官。前者告诉法新社，这是美方“最后一次”对伊拉克延期制裁豁免；后者称，美方之所以“手下留情”，没取消制裁豁免，是给新总理阿德南·祖尔菲“留面子”。

　　去年10月以来，伊拉克政坛再次陷入僵局，前总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪辞职下台后，各政治派别就新总理人选迟迟无法达成一致。总统巴尔哈姆·萨利赫今年2月1日任命前通信部长穆罕默德·陶菲克·阿拉维为新总理，但由于各派权斗，阿拉维没能在法定期限前组阁。萨利赫只好换人，3月17日任命前地方官员祖尔菲出任总理。

　　祖尔菲现年54岁，曾在什叶派占多数的纳杰夫省担任省长，据称与美方“关系密切”。

　　上述伊拉克知情官员说：“如果不延期豁免，祖尔菲将陷入艰难境地，美方不想弄成这样。”

　　美国财政部26日宣布制裁伊朗在伊拉克的几个经济实体，指控它们听命于伊朗伊斯兰革命卫队，是伊朗向伊拉克什叶派武装输送武器的管道。

　　伊拉克近期发生多起针对美国使领馆和驻有美军基地的袭击。媒体报道，美军正在收缩战线，撤出部分基地，把兵力集中到伊拉克首都巴格达附近和西部安巴尔省。

　　除组阁僵局，伊拉克还面临油价暴跌和新冠肺炎疫情的双重挑战。沙特阿拉伯和俄罗斯之间的原油“价格战”使油价跌破30美元一桶，严重依赖原油出口创汇的伊拉克政府受影响较大。另据伊拉克卫生部门数字，截至26日，伊拉克累计确诊新冠肺炎病例增至383例。伊拉克政府决定将全国范围宵禁延长至4月11日。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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