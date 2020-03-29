原标题：美媒：佩洛西与特朗普“冷战”5个多月

美国应对新冠肺炎疫情的空前规模经济刺激法案27日在民主党人把持的国会众议院获得通过，由总统唐纳德·特朗普签署。

“我想感谢民主党人和共和党人以美国（利益）为重，走到一起，”特朗普在白宫签字时说。

然而，现场并没有民主党人身影。《国会山》日报援引多名消息人士的话报道，特朗普拒绝邀请众议院议长南希·佩洛西及其他民主党人到场见证法案签署，再一次凸显特朗普与佩洛西之间的宿怨。

民主党人去年在国会弹劾特朗普，弹劾案在众议院获通过，在共和党人把持的参议院遭否决。消息人士披露，佩洛西与特朗普去年10月中旬以来没有说过话。当时，佩洛西和参议院少数党领袖查克·舒默与特朗普会面，气氛紧张，特朗普称佩洛西是“三流政客”。

《国会山》日报说，美国面临历史性公共卫生和经济危机，但两名权力最大的领导人却没有直接沟通。美国出台前两份新冠疫情应对法案前，特朗普指派财政部长史蒂文·姆努钦等官员与佩洛西和舒默商谈，预计今后可能也将如此。

特朗普与佩洛西最后一次见面是今年2月4日。特朗普在国会发表国情咨文，走上讲台时佩洛西向他伸出手，特朗普没有回应。演讲结束后，特朗普尚未离开讲台，佩洛西就开始撕讲稿副本。“我从来没有见过在任总统与众议院议长的关系这么坏，”共和党籍众议员约翰·希姆库斯说。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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