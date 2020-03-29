原标题：“别浪费时间” 特朗普要车企赶造呼吸机

美国总统唐纳德·特朗普27日首次动用《国防生产法》授予总统的权力，要求通用、福特等汽车制造商尽快生产呼吸机，以应对新冠肺炎疫情。

按照特朗普的预期，美国100天内应造出或获得10万台呼吸机。

【“快点造”】

特朗普27日早些时候在社交媒体“推特”炮轰通用这一美国最大汽车制造商，说后者因疫情关闭俄亥俄州洛兹敦工厂的决定“愚蠢”。他全用大写字母写道：“立刻开造呼吸机，现在！福特，（也）动起来造呼吸机，快！”

特朗普同时披露，通用原本承诺“很快”会提供4万台呼吸器，而“现在他们说4月晚些时候只有6000台。他们只想抬价。”

通用和福特18日说，正在与白宫官员商谈如何协助生产呼吸机等医疗设备。美国媒体报道，联邦政府先前与通用就生产数万台呼吸机谈判，因担心合同价格超过10亿美元，谈判破裂。

另外，不少业界人士指出，要想生产呼吸机等复杂医疗设备，汽车制造商面临不少困难，耗时多久才能投产不得而知。

发完推文后数小时，特朗普动用《国防生产法》授予总统的权力并签署一份备忘录，要求通用公司“接受、落实并优先处理”联邦政府的呼吸机合同。

他批评通用公司“正在浪费时间”，说“抗击病毒的战役十分紧迫”。

【“正在做”】

特朗普签署备忘录前，通用已经在一份声明中回应特朗普的推文，说将安排1000名工人在印第安纳州科科莫工厂生产呼吸机，最快下月交付一批；通用的目标是每月制造1万台呼吸机或更多。

特朗普宣布动用《国防生产法》授予总统的权力后，通用再次回应，说已经与供应商一起“夜以继日地工作”，以满足“迫切需求”。

福特同样迅速回应特朗普的推文，说企业正在尽快行动，同时与政府官员“密切沟通”。另外，福特说已经与通用电气医疗集团成立联合小组，寻求加速呼吸机生产。

特朗普27日晚些时候在白宫出席记者会，任命白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗协调呼吸机生产。

另外，纽约市市长比尔·德布拉西奥（白思豪）27日说，美国电动汽车制造商特斯拉已经承诺为纽约州及纽约市医院的重症监护室捐助数以百台计呼吸机。但就呼吸机货源和是否要自产呼吸机，特斯拉当天没有回应媒体提问。

【“可出口”】

特朗普在白宫记者会上说，“我们会有很多呼吸机”，美国“有很大可能”用不了那么多呼吸机，多余呼吸机将出口，帮助其他国家应对新冠肺炎疫情。

只是，美国约翰斯·霍普金斯大学汇总数据显示，截至美国东部时间27日17时40分，美国新冠肺炎确诊病例达到100717例，全球最多。多州担忧呼吸机短缺。

纽约州州长安德鲁·科莫先前预期，该州需要大约3万台呼吸机。特朗普26日接受福克斯新闻频道采访时质疑科莫的说法，说他“不相信需要4万或3万台呼吸机”。

多家媒体报道，在民主党批评联邦政府应对疫情不力、特朗普承受压力之时，就呼吸机事宜，这名共和党籍总统26日的说法与他27日批评通用等车企的态度有“明显转变”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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