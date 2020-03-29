2020“地球一小时”线上熄灯并向抗疫奋斗者致敬

人民网北京3月29日电 （记者李琰）由世界自然基金会（WWF）发起的“地球一小时”28日20:30时许首次开启线上互动仪式。以线上直播的形式联络企业家、艺人、音乐人等，带来礼赞自然和生物多样性的互动一小时，也让当晚在家中通过关上不必要的电灯及耗电产品的环保公众“与自然共生”的一小时，对生物多样性保护产生更多思考。仪式中还特别设置为新冠肺炎疫情中逝去的生命静默，向抗疫一线的奋斗者致敬的环节。

2020年开年诸多全球性事件不断提醒人们，要重新思考人与自然的关系，而2020也成为开启生物多样性保护全球行动年。WWF希望通过今年“地球一小时”的主题“以生命之名，为地球发声”，鼓励公众在杜绝非法野生物贸易、减少一次性塑料使用、减少食物浪费及选择可持续生产的食材上积极行动，为地球发声，共同为人与自然和谐共生而努力。

世界自然基金会德国国际生物多样性政策主任冈特·米特拉赫尔表示，青年的力量不可忽视。跨越不同时区和文化，“地球一小时”令世界团结起来，人们发出同一个声音号召采取紧急行动应对气候变化和自然危机。

直播特别以“森林”和“海洋”为名设置重要环节，提醒公众关注这两个对人类无比重要的生态系统亟待保护。WWF多样性保护推广大使汪涵，分享了自己对于保护濒危野生动物的看法。在“熄灯环节”，明星代表、奋斗在抗疫一线的员工、快递员等全国各地各行业乃至WWF其他国家办公室代表“以生命之名，为地球发声”，呼吁保护大自然，倡导人类与自然和谐共生。

WWF北京代表处首席代表兼总干事卢思骋与公众分享了WWF在华开展工作40年的非凡意义。“过去40年，中国在野生大熊猫保护方面取得非常可喜的成绩，这为全球野生动物和生物多样性保护，打下一剂非常有效的强心针。这意味着只要政府、企业、社区、科研单位、NGO组织一起努力，我们是可以扭转野生动物濒危的状况，保护好我们的自然。从2020年开始，未来10年WWF将携手各方合作伙伴，继续努力通过推进可持续的生产、生活和消费方式保护我们地球家园，重新去理解人与自然的关系，将万物共生的理念落实到我们的生活当中。2020年的‘地球一小时’是新起点。”

2020年“地球一小时”前夕，海南省三亚市人民政府与WWF北京代表处签署合作协议意向书。三亚市正式成为国内首个加入WWF全球“净塑城市”倡议的城市，三亚市的加入将为中国乃至全球范围内致力于资源环境可持续发展的城市做出表率。此外，WWF中国与喜马拉雅联合制作的公益环保课堂第二季《听！古诗中的大自然》上线，通过发掘古诗中的自然知识，向听众尤其是青少年听众展现大自然中的动物、植物和自然环境的美。这些都是WWF与多方合作推进生物多样性保护的新尝试。

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