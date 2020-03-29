中国驻法外交官：封闭隔离最有效，勿再纠结制度

人民网巴黎3月28日电（记者李永群、葛文博）28日，中国驻法国使馆官网刊登评论文章《防疫策略的制度纠结——一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察》，批评法国一些人对中国抗击疫情“标签化”“政治化”，号召西方国家“大大方方”地借鉴中国封闭隔离的防控举措，全文如下：

新冠肺炎疫情发生以来，中国通过艰苦卓绝的努力，终于基本阻断了以武汉为主战场的全国本土疫情传播。然而，疫情在全球加速蔓延，欧洲各国确诊病例数和死亡人数节节攀升，令人揪心。

不少法国医学专家认为中国抗疫经验值得借鉴。例如，法国前卫生总局局长卢西安·阿本海姆指出，中国的范例证明疫情是可以被阻止的，主要依靠两个手段，一是严格的封闭隔离，二是基层“微治理”，即找到每一个被感染的人并加以隔离。

但与此同时，也有一些搞政治的专家心里纠结该不该用中国的方法。他们觉得，即使中国疫情控制得好，欧洲疫情持续发酵，也不能说明中国的模式有优越性，而只能说明西方的个人主义和利己主义的局限性。中国的“专制”模式不值得学习，倒是可以学其他疫情控制得同样好的亚洲国家，比如韩国、日本、新加坡、台湾等，而它们实行的是“民主”制度。

首先，我必须要纠正这些搞政治的专家犯的一个政治错误。台湾不是一个国家！台湾是中国的一个省，是中国领土不可分割的一部分。

那么，既然韩国、日本、新加坡这些亚洲民主国家能够控制好疫情，为什么欧美这些老牌的民主国家却做不到呢？显然，民主不民主并非抗击疫情的决定性因素。于是，这些搞政治的人便从文化上找原因，说是因为西方和亚洲的文化不同。西方的文化过于推崇个人主义，而亚洲文化善于平衡个人与集体的关系，人们更有公民意识。

看来，在抗击疫情中表现好坏，与实行什么样的政治制度没有直接关系。“专制”的中国做得好，“民主”的亚洲国家也同样做得好。关键是文化。亚洲国家，包括中国，由于其具有西方民主国家所缺乏的集体主义和公民意识，而在抗击新冠肺炎疫情中表现优异。

然而，这只说对了一半。政治制度、国家治理体制还是很重要的。韩国、日本、新加坡都只是百万、千万，最多是上亿人口的国家，而中国是十亿人口级别的国家。即使中国处理疫情同它们一样好，那难度也是大10倍、百倍呀。能把一个超大规模的国家治理得同样好，甚至更好，没有一个好的制度是不行的。

有些人其实心里挺羡慕中国的治理成就，嫉妒中国体制的效力，恨自己国家怎么就干不过中国！于是他们刻意给中国贴上“专制”的标签，哪怕中国各方面做得再好，也不值得学习效仿。同时，他们把大规模检测、将感染病人进行隔离这些防控疫情的有效手段归功于几个亚洲“民主”国家，这么一转换，这些手段似乎就成了“民主”的专利，西方国家便可心安理得地拿来用了。殊不知，最早使用这些方法的是中国。尽管中国被贴上“专制”的标签，但当新冠病毒肆虐全球时，各国求助的对象是中国，而不是“民主灯塔”美国。向80多个国家伸出援手的是中国，而不是美国。

封闭隔离这个手段被证明对切断病毒传播最有效，甭管它是“专制”的还是“民主”的，拿来用就是了。就像邓小平先生所说，不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。病毒又不讲政治。

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