中国驻旧金山总领事：应对新冠肺炎疫情需要“超级”国际合作

人民网旧金山3月28日电（记者邓圩）中国驻旧金山总领事王东华3月26日在《旧金山观察家报》评论版发表署名评论文章《应对新冠肺炎疫情需要“超级”国际合作》，全面介绍中国抗疫努力、取得成效以及对国际抗疫所做贡献，谴责“中国病毒”等污名化行径，呼吁包括美国在内的各国团结一致，共同应对疫情挑战。

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文章指出，近来，中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。与此同时，新冠肺炎疫情在全球多点爆发并呈现蔓延态势，世界卫生组织宣布新冠肺炎进入“全球大流行”。这说明新冠肺炎疫情是各国面临的共同挑战。为共同应对这一挑战，中方愿同世界各国一道，推动“超级”（SUPER）国际合作。

王东华详细解读了“超级合作”的具体含义。

“SUPER”中的“S”代表“Supplies”（供应）。防控初始阶段，中国曾经历“口罩荒”、“检测试剂荒”等困境。包括许多美国企业、社会团体和个人等众多国际伙伴向中国及时伸出援手，捐赠大量医疗物资，中方对此深表感谢。如今，新冠肺炎进入“全球大流行”，许多国家也遇到同样困境，中国对此感同身受。作为全球产业链上重要的也是负责任的一环，中国在自身疫情有所缓解后即加快恢复产能，近期已向有关国家捐赠口罩、药品、防护服等防疫物资，向一些国家出口急需的医疗物资和设备。中国地方政府和民间机构也纷纷向其他国家伸出援手。我们愿在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，继续向有需要的国家提供力所能及的帮助。

“SUPER”中的“U”代表“United”（团结）。病毒无国界，不区分地域、种族，更没有意识形态之分，需要全世界团结应对，没有任何国家可以偏安一隅独善其身。只有加强合作，才能更好更有效地防止疫情扩散蔓延，而各自为战，只会导致疫情加速蔓延和更多人员死亡。疫情发生后，中方一直本着公开、透明、负责的精神，向世卫组织和包括美国在内的国际社会及时分享疫情信息，相信中美加强合作，一定会非同凡响。世界卫生组织多次强调，全球团结协作是对抗疫情的“关键”。面对来势迅猛的疫情，国际社会尤需加强团结合作，充分尊重世界卫生组织等权威国际机构的协调作用，携手应对疫情。

“SUPER”中的“P”代表“People”（人民）。在防控新冠肺炎疫情的过程中，在习近平主席的坚强领导下，中国政府始终坚持以人民为中心，把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取最严格、最全面、最彻底的措施抗击疫情。这些措施包括封城武汉；在10多天内建设2座医院集中救治重症病患；改造体育馆为方舱医院集中收治轻症病患等等。为了中国乃至世界人民的生命健康安全，中国付出了巨大的努力和牺牲。同时中国政府紧紧依靠人民，对新冠疫情发起了一场“人民战争”：万余名医护人员驰援湖北；企业开足马力生产医护用品；普通百姓以居家自我隔离的方式抗疫。这些措施取得了有目共睹的成效，中国疫情得到有效控制，流行高峰已经过去。可以说，作为负责任大国，中国和中国人民为世界筑起了一道抗疫长城。当前，抗击新冠肺炎疫情需要各国人民的共同参与和共同努力，只要每个人都竭尽所能，按照卫生部门要求采取正确的防护措施，就一定能遏制新冠病毒的全球蔓延。

“SUPER”中的“E”代表“Experience”（经验）。经验分享是合作防控疫情的重要组成部分。中国在抗击疫情过程中，积累了许多有益经验和最佳实践，并同世界各国分享和交流。目前中方已经发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，这些方案源于中国，面向世界，已翻译成多语种同世界各国分享，迄今中方已与欧盟、东盟、非盟等众多国家和国际组织举行视频会议，交流疫情防控和诊疗经验。我们将继续通过各种形式同有关国家和国际组织加强交流借鉴，共同提升维护地区和全球公共卫生安全的能力。

“SUPER”中的“R”代表“Respect”（尊重）。中国有力的防控措施为全世界赢得了“时间窗口”。我们并不期待别人感激我们，但反对出于意识形态偏见对我们所做努力蓄意抹黑。一些地方出现针对华裔群体的歧视和污名化行径，甚至有人将新冠病毒称为“武汉病毒”甚至“中国病毒”。这种不理智行为无益于疫情防控，还会加剧社会分裂。病毒引发不安可以理解，但这不应成为煽动排外情绪，甚至引发种族歧视的借口。在国际社会共同应对新冠疫情的时刻，每一个国家、每一个人的努力都很重要，也都值得尊重。防范“种族主义病毒”、“假信息病毒”等人造病毒与防范新冠病毒这一自然病毒同样重要。

王东华表示，在全球化的今天，人类命运已成为一个共同体。“团结则存，分裂则亡”，中国将同包括美国在内的国际社会一道，以“超级”国际合作应对新冠肺炎挑战。

据了解，《旧金山观察家报》1867年中旧金山和周边地区发行，直到今天，其自我介绍依然显示它是当地发行量最大的媒体。

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