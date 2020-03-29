印尼新冠肺炎累计确诊病例升至1155例

人民网雅加达3月28日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托28日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1155例，新增确诊病例109例。目前，有59名患者康复，另有102例死亡病例。

印尼政府新冠肺炎官方网站28日公布的最新信息显示，截至目前，已有994名新冠肺炎患者入院接受治疗。同前一日数据相比，印尼新冠肺炎治愈患者数量增加13例，死亡病例增加15例，使该国新冠肺炎疫情死亡率攀升至8.831%。

印尼西爪哇省茂物副市长黛迪28日向当地媒体证实，茂物卫生局局长在确诊新冠肺炎后于27日不治身亡。黛迪表示，该卫生局局长生前曾陪同茂物市长比玛·阿利亚一同接待了来自土耳其的访问团。随后，比玛·阿利亚经检测于本月20日被宣布确诊新冠肺炎，他也成为被公布的首位罹患新冠肺炎的印尼地方负责人。

近期，印尼新冠肺炎疫情发展已对该国航空业造成冲击。3月28日，印尼日惹国际机场宣布，将于明天取消多达53个航班。机场方面解释说，由于疫情导致旅客数量大幅下降，取消航班是各家航空公司的决定。

此外，亚航印尼分公司28日发表声明称，该公司将从4月1日至21日期间全面停飞印尼国内航线航班，该公司运营的国际航线航班也将停运至5月17日。亚航将向受此政策影响的旅客发送短信或邮件通知，并将提供“无限期更改航班”且不收取额外手续费用等服务。

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