泰国国光中学孔子课堂举办“中泰携手共抗疫情”主题绘画网络大赛

人民网3月28日电（记者孙广勇）受疫情影响，为保障学生的健康安全，防止疫情扩散，泰国教育部宣布自3月18日起停课闭校，直到疫情形势好转。

泰国国光中学孔子课堂积极响应政策，及时关停了赴华留学预备班。该孔子课堂汉语教师实行网上办公，对学生开展线上教学，实现“停课不停教、停课不停学”。同学们每天也努力配合，和老师积极互动，并认真完成布置的课后作业。

疫情暴发至今，中泰两国的人们都在切实经历着，泰国各界包括学校学生都为中泰两国共同抗击疫情加油。为此，泰国国光中学孔子课堂特线上向该孔子课堂赴华留学行前培训班学员征集“中泰携手共抗疫情”主题绘画作品，该孔子课堂赴华留学大学和高中预备班的33名学员积极参加，以手中画笔致敬抗击疫情的英雄，表达对中泰两国的美好祝福。

选手们多彩的画笔表达着，病毒无国界，守望相助，共克时艰，一起努力，渡过难关。“中泰一家亲”是大家共同的心声。

经过评委们的精心挑选，评选出许多优秀的作品。公孙静（CHADAVEE SUNHUAN）同学《携手共抗疫》作品获得一等奖。她表示，希望疫情早些过去，大家都能恢复到正常的生活，自己可以早日实现留学中国的梦想，去到心中的理想学府——西南大学。公孙静来自泰国南部穆斯林小城沙墩府，毕业于沙墩碧曼中学，他从高中开始接触并喜欢上汉语。哥哥目前就读于西南大学国际学院汉语言文学专业，也许是受到哥哥影响，对汉语和这所中国学府更加向往。

“中泰携手共抗疫情”主题绘画作品

泰国国光中学孔子课堂中方主任蒋艾纯介绍，该孔子课堂已为中国西南大学等各大院校累计输送了260余名优秀学历生。疫情因素、今年相较往年申请数量也有所影响，但怀抱留学中国梦的学生，仍坚定参加留学预备班网课。

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