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美国政府释放数千名狱囚应对监狱疫情传播风险

2020年03月29日07:24  来源：中国新闻网
 

中新社休斯敦3月28日电 (记者 曾静宁)随着新冠病毒在美国蔓延，美国监狱面临较高传播风险。近日，美国联邦政府、州政府及地方政府出台指令，正在释放或考虑释放囚犯、嫌犯。

据《今日美国》报道，当前，全美共有超过6000所监狱。截至目前，美国政府已经释放数千名监狱囚犯。不少服刑人员或狱警的新冠病毒核酸检测呈阳性。如纽约市惩戒署官员称，截至25日，纽约市有75名囚犯和37名狱警的检测结果呈阳性。

美国司法部长威廉·巴尔26日表示，建议美国联邦监狱释放存在感染新冠病毒风险的囚犯，包括有既往病史的人，以及老年囚犯。当前联邦监狱中大约有1万名年龄在60岁以上的囚犯。巴尔说，他已下令美国监狱管理局采取居家监禁措施，让这些囚犯在家服刑。

据美国广播公司报道，巴尔对该媒体表示，我不希望人们认为该举措是出于恐慌。我们没有失去控制。我们希望防止病毒在监狱内的传播。巴尔说，目前联邦监狱共有囚犯14.6万人。

据半岛电视台报道，美国的监狱系统十分复杂，由联邦、州和地方政府分别管理。该媒体称，当前，美国大部分囚犯被关押在各州监狱。

综合美国媒体消息，近日，美国各州、各地方政府正在释放轻罪囚犯。部分地区的指令表示，在公共卫生紧急情况结束后，一些囚犯将被要求返回监狱。

据不完全统计，截至目前，新泽西州最高法院同意释放约800名囚犯；加利福尼亚州洛杉矶郡治安官称已经释放约1700名囚犯，占该郡囚犯总人数的10%，可能还会释放更多人；纽约市释放了200名囚犯，另有175人待释；宾夕法尼亚州阿勒格尼郡释放了500多名囚犯；宾州匹兹堡市法庭批准了545名囚犯获释；俄亥俄州凯霍加郡释放了700多人；加州奥克兰地区释放了250多人；田纳西州纳什维尔释放了300人；堪萨斯州杰克逊郡释放了80人。

美国监狱政策倡议组织负责人旺达·伯特姆称，美国约12%的囚犯年龄在55岁以上，超过17.1万人。

据《休斯敦纪事报》报道，虽然美国政府称，这项计划主要是释放“非暴力”罪犯。然而，美国受害者保护组织的负责人安迪·卡汉指出，即使是释放所谓的“非暴力”罪犯也会对社会造成严重破坏。

此外，安迪·卡汉还强调，目前，一些地方法官正在通过裁定嫌犯取保候审的方式，释放不少重罪嫌疑人。如得克萨斯州哈里斯郡第178区法院法官日前裁定重罪嫌疑犯亚当·坎普扎诺取保候审。此人有3次重罪前科、5次轻罪前科。(完)

(责编：岳弘彬)
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