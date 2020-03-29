美国新冠肺炎确诊病例超12万，死亡超2000

人民网华盛顿3月28日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间3月28日下午6时，美国已经至少有新冠病毒感染病例121117例，其中包括死亡病例2010例。与大约24小时前相比，美国确诊病例至少增加了20400例，死亡病例至少增加了466例。

目前美国疫情最为严重的仍是纽约州，共有确诊病例至少52410例。此外，新泽西州有确诊病例11124例，加利福尼亚州有5065例，密歇根州有4650例，马塞诸塞州有4257例，华盛顿州有4008例。

当天，美国总统特朗普前往弗吉尼亚州诺福克海军基地，出席美国海军“安慰”号医疗船出发仪式。特朗普在仪式上表示，该船具备12个设备齐全的手术室、1000张床位、药房、医学实验室、验光实验室、CT扫描仪和两个大型制氧设备等。该船预定周一抵达纽约，周二开始收治病人。据悉，该船抵达纽约后的任务是收治非新冠肺炎病患，以帮助当地医院腾出更多资源收治新冠肺炎患者。

特朗普还表示，他将很快做出决定，是否对纽约、新泽西和康涅狄格部分地区实施隔离，以帮助抗击疫情。

此外，美国伊利诺斯州公共卫生局局长恩戈齐·埃兹克当天表示，芝加哥地区出现了美国首例死于新冠病毒感染的婴儿病例。目前，该婴儿的具体死亡原因正在调查之中。

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