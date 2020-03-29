在卡塔尔首都多哈逗留时间虽短，但留下的印象颇深。卡塔尔在波斯湾沿岸，得天独厚的地理位置，让卡塔尔现代文化建筑的创新性得以充分展示。在这片被海水环绕的沙漠半岛上，异域风情与现代时尚交织。

卡塔尔伊斯兰艺术博物馆是建筑大师贝聿铭的封山之作，这里的收藏品时间跨度从7世纪到19世纪不等。让人流连忘返的不仅仅是博物馆里的藏品，还有建筑本身独特的造型设计。博物馆一半在陆地，一半在海里，衬以阿拉伯传统的拱形窗，折射在万顷碧波的波斯湾上，宏伟中带着几分柔和，宁静中夹杂着几分灵动。波斯湾的海水呈碧绿色，非常清澈，与通体白色的博物馆形成了鲜明对比，如出水芙蓉一般。整个建筑，继承传统又不拘一格，既有与生俱来的伊斯兰风情，又充满现代时尚的美感，与多哈老城的气质完美融合，也与海湾对岸的新城区相得益彰。

当年，贝聿铭先生花了6个月时间在阿拉伯地区走访采风，最后在埃及开罗的伊本·图伦清真寺中找到了伊斯兰建筑艺术的精髓，最终建造了外观简洁、由大块几何图形叠加而成的伊斯兰艺术博物馆。

2019年3月正式向公众亮相的卡塔尔国家博物馆的造型也新颖别致。博物馆由法国当代建筑师让·努维尔设计建造，他设计的、位于巴黎塞纳河畔的阿拉伯世界研究中心被誉为“法国和阿拉伯文化之间的成功桥梁”。在设计卡塔尔国家博物馆时，让·努维尔被当地极具特色的“沙漠玫瑰”所启发。“沙漠玫瑰” 是由沙漠表面下的盐水层中发现的结晶砂等矿物质组成，因形似玫瑰而得名，从而设计建造了这座极具现代艺术美感的建筑。

卡塔尔国家博物馆令世人震撼的不只是让·努维尔的设计理念，更重要的是它契合了卡塔尔的发展理念。卡塔尔希望加大力度发展旅游观光产业，转型为一个文化目的地，向举办世界级展览、建设活力十足的艺术社区的方向而努力，这些艺术感十足的博物馆的建设便是卡塔尔为实现华丽转身迈出的一步。

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《 人民日报 》（ 2020年03月29日 07 版）

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