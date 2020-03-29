“我们相信你，因为你有一颗善良的心……”，这是由尼日利亚华星艺术团创作并演唱的一首歌，表达了对中国抗击新冠肺炎疫情的信心与支持。在歌曲的视频短片中，穿插了中国抗击疫情的许多感人瞬间，身着中国红唐装的尼日利亚小伙吉米率领华星艺术团成员用中英双语深情演唱。短片一上传，便引起转发热潮，赢得众多网友点赞。

听着感人的旋律，看着团员们的深情演唱，许多人可能会以为华星艺术团是一个专业的艺术团体。事实上，他们都是中资企业里爱好中国歌舞和中国文化的员工。目前，艺术团已有百余名演员，其中尼方演员60多人，对中国文化的喜爱将他们汇聚在一起。

在得知新冠肺炎疫情发生后，艺术团的成员们都纷纷表示要为中国做点什么。吉米曾在苏州大学就学，对中国怀有深厚感情。疫情发生后，他看到尼日利亚华侨华人身在海外而心系祖国，积极驰援祖国、捐款捐物；看到中国抗击疫情战线上的医护人员无私奉献、全力挽救生命的情景，他决定要创作一首歌曲，用歌声表达自己的感动之情和诚挚祝福。

吉米的想法与艺术团团长倪孟晓不谋而合。二人立刻投入创作，不停地修改、重录，终于制作成了大家喜欢的模样。他们希望用音乐表达海外华侨华人对祖国的挂念和尼日利亚友人对中国的真挚情谊。

创作过程中，吉米感慨万分。中国人民在面对疫情时的团结与奉献精神让他敬佩不已。“我不由想到身边的中国朋友们，他们都有着美丽善良的心灵，他们乐于助人、勤奋工作，影响和改变了许多尼日利亚人的生活。我把我感动的心情和发自内心的祝愿都写进了歌里。”吉米说。

倪孟晓在尼日利亚生活工作了16年，目前下属企业的当地员工已超过300人。在他的感染下，许多当地员工也喜欢上了中国歌舞，以至于后来每次工厂开工时，员工总是要他打开音响，在中国歌曲的陪伴下愉快地工作。从2006年起，工厂每天都在固定时间播放中国歌曲，他们最喜欢的是《一剪梅》《小苹果》《中国心》。通过对照音乐短片、舞蹈视频，他们一起欣赏、学习。大家热情高涨，歌舞队的成立也就水到渠成了。

经过不断地摸索、积累、交流，他们的表演越来越受欢迎，经常被邀请参加各种活动，他们的舞狮节目已经成为许多场合的开场标配。2017年，歌舞队被国务院侨办正式授牌成为“尼日利亚华星艺术团”。在2019年开展的“走进尼日利亚校园文化活动”中，艺术团每周至少走进一所当地中小学，连续演出、交流30多场，在当地中小学掀起了“中国风”，一粒粒中华民族传统文化的种子播撒在了孩子们的心田。

除了吉米外，艺术团里不乏多才多艺的团员。艾博尼是团里的金牌主持，语言幽默，风格如同脱口秀演员，言语中经常穿插着中尼两国人民都能理解的小段子；小伙子杰瑞擅长舞狮，也是艺术团拿手节目“千手观音”的主要演员之一……尽管只能在工作之余排练，但在拥有2000多万人口的西非最大城市拉各斯，华星艺术团已经闯出不小的名堂。倪孟晓说：“由于语言不同，不同国家间的文化交流存在一定障碍，但舞蹈、歌唱等艺术却是世界性的，能迅速拉近中国人与当地民众之间的距离，我们每个中国人都应该做中非文化交流的使者”。

国之交在于民相亲。在尼日利亚，像吉米一样关心和喜爱中国的人不少，他们都通过自己的方式向中国传递祝福。中尼虽然远隔万里，两国人民却心心相通。吉米说：“中国人民在抗击疫情的过程中展现了坚韧不拔、团结一致的中国精神，我相信中国可以战胜一切困难。祝福中国，祝福中国人民！”

《 人民日报 》（ 2020年03月29日 07 版）

(责编：岳弘彬)