助力非洲打好疫情防控阻击战（国际论坛）

病毒没有国界，只有国际社会合作应对，才能战而胜之。“我们对各国特别是发展中国家和最不发达国家，尤其是非洲和小岛国，面临的严峻挑战深表关切。”“我们认为加强非洲卫生防御是提升全球卫生韧性的关键。” 日前发布的《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》，对非洲予以特别关注，凝聚了各方对团结一致应对疫情威胁的共识，也从一个侧面凸显国际社会助力非洲抗击疫情，对于打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战的意义。

“要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。”在近日举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席的重要倡议，为国际社会团结一致、携手抗疫注入了强大信心，也为全球公共卫生强弱项、补短板提供了现实遵循。急人所急，予人所需，与非洲国家并肩抗疫，这正是题中应有之义。

早在一个多月前，中国向非洲疾控中心无偿提供的首批检测试剂盒就已经运抵埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，此后抗疫物资正分批次发往非洲各国。中国疾控专家同非洲疾控中心和非洲20多国代表召开视频会议交流经验、共商对策。中国向世界卫生组织捐款2000万美元，主要用于救助包括非洲在内的发展中国家。值得点赞的是，中国地方省市、企业、侨社在政府鼓励和支持下也积极展开援非行动，通过多种形式和渠道为非洲抗疫作出贡献。无论在物资援助、信息交流、经验分享还是在动员国内全社会力量、同国际组织开展三方合作上，中国都走在了国际援非抗疫的最前列。

千里驰援见真情。中非是好朋友、好伙伴、好兄弟，双方一直相互支持、相互帮助。中国发生新冠肺炎疫情以来，非洲国家和地区组织通过不同方式对中方抗疫行动给予有力声援和宝贵支持。无论什么时候，无论官方还是民间，中国都没有忘记非洲兄弟。千里驰援非洲，中国有担当。这彰显的是一种道义、责任和格局，一种雪中送炭、扶危济困的天下情怀和义利观，一种守望相助、共克时艰的全球视野和大局观。中国与非洲坚定站在一起，生动诠释了患难与共、出入相友的兄弟情谊。

面对重大公共卫生安全风险，携手合作是唯一的正确选项。人们还记得，2014年，正是中国率先驰援非洲抗击埃博拉病毒，彰显大义与大爱；此次中国再度出手帮助非洲应对新冠肺炎疫情，打造中非抗疫合作2.0版，用行动为国际对非医疗援助树立了新的榜样。

“人心齐，泰山移。”中国援非抗疫物资包装上写着这样的谚语。抗疫没有国界，心往一处想，劲向一处使，合作的阳光终将驱散疫情的阴霾。

《 人民日报 》（ 2020年03月29日 03 版）

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