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巴西医生连线武汉视频“取经”（患难见真情 共同抗疫情）

本报记者 侯露露

2020年03月29日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　北京时间3月25日晚8时许，一场跨越太平洋视频连线会议开始了。会议的参加者是来自中国武汉和巴西圣保罗的医生。11个小时的时差、约1.6万公里的距离，会议主题是“抗击新冠肺炎疫情，拯救生命”。

　　“从疑似患者到确诊患者的阳性转化率是多少？”“有住院指征的患者的ICU转化率是多少？”“进入ICU的患者的死亡率是多少？”会议开始，3个问题连续提出，紧张感扑面而来。“掌握这些数据非常重要，有助于他们迅速建立起对这场疫情严重程度的认识。”参加连线的武汉协和医院麻醉教研室和麻醉科主任陈向东如是说。巴西卫生部3月27日宣布，该国新增确诊病例502例，累计确诊病例达3417例，累计死亡92例。

　　“随着疫情在巴西蔓延，我们的医疗系统承受了很大压力，而大家对这个病毒的了解还非常少。中国在控制疫情和救治病患方面做得很好。”能不能直接与中国医生连线，学习中国的抗疫经验？巴西圣母院医疗集团将目光投向中国。

　　这不是圣母院医疗集团第一次与中国合作。一个多月前，巴西华人协会发动当地华侨华人为中国捐赠医疗物资。为了找到符合标准的口罩供货商，他们曾向圣母院医疗集团求助。“圣母院医疗集团给了我们很大的帮助。”巴西华人协会副会长蒋幼扬说，2月中旬，巴西华侨华人捐赠的口罩运抵湖北，被送往急需医疗物资的武汉等地多家医院。

　　投我以木桃，报之以琼瑶。在得知巴方需求后，在中国致公党湖北省委员会和巴西华人协会的推动下，中巴双方迅速敲定了会议形式和内容。中方参会的是武汉协和医院和武汉大学中南医院的4名专家，来自麻醉科、过敏反应科、重症医疗中心、感染科等与新冠肺炎斗争的一线科室。巴西方面则有十多位医务工作者参会。

　　这是一场关于拯救生命的视频连线。回答的一方，刚刚经历了与病魔的战斗，而提问的一方，战斗刚刚打响。会议开始前，巴西医院发来19个相关问题，涉及基础数据、诊疗方案以及医护人员防护等。他们迫切希望从中国同行那里获得更多信息和经验，抢救更多生命。

　　“患者平均插管多少天？”“物理疗法在机械通气中采用的成功方案是什么？”“避免医护人员感染的最佳预防措施是什么？”针对提问，中方专家根据自己的经验纷纷给出建议。视频镜头里，巴西专家频频点头，间或低头做着笔记。视频连线在巴西医生们一声声的“谢谢”中结束。“能有机会跟中国医生，特别是武汉抗疫一线的专家进行这样直接交流，太重要了！中国的经验对我们非常有帮助。希望下次还有机会继续交流。”参与连线的一位巴西医生会后说。

　　“病毒是不分国界的，在这场席卷全球的新冠肺炎疫情面前，每个国家都很难独善其身，只有大家彼此合作，才有助于全球成功战胜疫情。”陈向东说。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月29日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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