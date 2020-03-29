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网友热议国纪平文章——

促进国际合作  联手抗击疫情

2020年03月29日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月28日电  本报3月28日刊发国纪平文章《命运与共，团结合作方可共克时艰——中国抗击新冠肺炎疫情的世界意义》。文章见报后引发强烈反响，各大门户网站、微博、微信、新闻客户端等平台大量转载，众多网友点赞、留言、转发。现摘编部分人民日报客户端、人民网、“人民日报国际”微信公众号等平台的网友留言，内容如下：

　　网友“扭来扭去”：好文章。为习近平主席倡导的构建人类命运共同体理念点赞！中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，不仅对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，为今天的中华人民共和国喝彩！为了不起的中国政府鼓掌！

　　网友“高山流水”：一场疫情防控的人民战争，在世界面前充分展示了中国共产党的领导能力、决策能力，充分展示了社会主义制度集中力量办大事、抗大灾大难的优越性。

　　网友“日月同明”：在同一个地球村，在抗击新冠肺炎疫情艰难时刻，人类命运共同体理念更加深入人心。互联互通时代，疫情防控不仅对中国是大考，也是世界面临的共同大考。唯有强强携手抗疫，同舟共济，共克时艰，才能取得最后的胜利，为此中国做出了典范，作出重大贡献。

　　网友“千年解一题”：中国声音，发出了全球抗疫的最强音。中国担当，以人类命运共同体为己任。

　　网友“嫫妃夕妍”：这是一份14亿中国人以坚定的信心、顽强的意志，打赢疫情防控阻击战的必胜答卷……祖国万岁！人民万岁！

　　网友“阳光总在风雨后”：沧海横流，方显英雄本色。认真读完这篇国纪平，我在心里呼喊：危难之处显身手！中国担当！祖国万岁！

　　网友“p08FS”：中国行动速度之快、规模之大、成效之显，世所罕见。我骄傲！祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛！

　　网友“长空浩月园月”：命运共同体，团结就是力量，团结就是战胜任何困难的源泉。只要团结，没有战胜不了的困难！

　　网友“迎着北风吹风”：人类命运共同体的提出，彰显了中国伟大的远见！

　　网友“山巅一松”：经此一疫，更加彰显出一个讲信义、重情义、扬正义、守道义、负责任的中华人民共和国的大国形象与大国担当，也更进一步阐释了中国倡导的构建人类命运共同体的真实内涵。

　　网友“天涯~海角”：病毒不分国界，全球命运相联，同战疫情共赢，世界才会平安！

　　网友“林园”：同舟共济、共克时艰，抗击疫情拉近了人与人的距离，让人们对人类命运共同体理念有了更清晰的认识，各国必须联合应对挑战，为世界人民的生命安全与身体健康作出应有的贡献。

　　网友“顺其自然”：中国有集中力量办大事的能力和制度优势，在中国共产党的坚强领导下，中国人民有能力，有信心，更有决心战胜一切困难，实现国家富强、人民幸福、民族复兴的中国梦。

　　网友“Tanxiao5”：只要各国齐心协力、同舟共济，携手打造人类卫生健康共同体，就一定能够经受住疫情的考验，取得抗击疫情的最终胜利。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月29日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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