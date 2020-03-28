国际观察：从两次通话看特朗普的“变化”

3月27日，二十国集团特别视频峰会的第二天，习近平主席应约与特朗普总统就防控新冠肺炎病毒和两国关系问题再次通话。从官方发布消息的字里行间里，可以看出，与2月7日中国处于战“疫”最艰苦时期的那次通话相比，此次特朗普总统的态度谦和得多、表态也积极很多。

当初，美国“平安无事”，特朗普称“一切皆在控制中”，一身轻松，对中方明确提出的“客观评价疫情，不要过度反应”的正义要求未予正面答复。在最新的通话中，他详细询问并聆听了中方的防控经验和举措，表示很高兴看到中国抗疫取得积极进展，中国经验“对我很有启发”，强调美中双方都面临着疫情的考验，颇有“感同身受”之意。

对于中方提出的“希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系”的主张，特朗普积极回应表示“我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作”。他对中方提供防控医疗物资供应深表谢意，并提出在医疗卫生领域包括有效药物研发方面加强合作，这也是破天荒第一次。中方关切在美中国公民和留学生的安全与健康，他承诺将“保护好”他们，因为“美国人民非常尊敬和喜欢中国人民”。

联想到几天前还在社交媒体上使用“中国病毒”之类字眼，特朗普的态度何以判若两人？或许有以下几种解释。

第一，大选之年，疫情失控、股市动荡，引发经济衰退之忧。特朗普面临“大考”，急于寻求纾解之法。不管是政策失误抑或其他原因，新冠病毒蔓延之快远超美国政府预料。短短半个月，美国确诊患者人数飚升至10万，成为疫情新“震中”。从“美国有最雄厚的资源”到四处求援，美国政府开始务实起来，认真着手应对疫情了。“形势比人强”，美国政府似乎终于承认了一个现实：面对疫情，美国也难独善其身。

第二，中国战“疫”取得阶段性重要成果，本土疫情基本得控，中国智慧、中国经验、中国处方得到世界认可，也使世界受益，但美国出于各种考虑坐失良机。疫情如虎，时至今日，四处求援的美国从中国的经验中得到“启发”，中国毫无保留地同美方分享信息对美国有用，中方提供的防控物资缓解了美国的燃眉之急。特朗普开始意识到，在其他国家自顾不暇的情况下，中国是最可靠、最实际、最有用的“助力者”。

第三，从疫情乍起到几天以前，美国某些高层政客一直以“冷战思维”对付中国。玩弄把疫情政治化、给病毒标签化、对中国污名化的手法，落井下石，激起中国人民的强烈反感和坚决回应。此种行径也遭到国际社会和美国国内公正舆论的批评和鞭挞，不得人心。权衡之下，及时转变对华态度，符合各界普遍期待。

对特朗普总统对华态度的积极改变，中方表示欢迎。但历史的经验同样值得注意，近几年来中美关系的跌宕起伏多因美方的反复无常。中国坚持推动建立和发展健康稳定的中美关系立场不变、决心未减，我们秉持人类命运共同体的理念推动国际抗疫合作，当然也适用于美国。

听其言，观其行。特朗普总统在通话中特别表示他“将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作”，期待这项承诺能够兑现，并扩展到中美关系的各个领域。（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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