应对新冠疫情挑战 欧盟寻求团结合作

人民网布鲁塞尔3月28日电（记者 席来旺）自世界卫生组织3月中旬把欧洲定性为“新冠肺炎大流行的震中”以来，在经历新冠疫情肆虐初期的艰难考验之后，3月下旬以来，意大利、西班牙、法国、德国等欧洲国家均大幅度升级防控措施，强化应对疫情举措。在日趋严峻的疫情冲击下，欧盟针对之前成员国自行其是、整体协调不足、欧洲一体化面临新挑战的情况，对欧洲本土抗疫策略进行重大调整，迅速完善抗疫一揽子计划，加强及时协调与强调统一行动，寻求对内、对外的团结合作。

欧洲有政治观察家日前曾经指出，新冠疫情是对欧盟凝聚力和可信度的新考验。就欧洲内部来讲，欧盟不仅迅速转换生产线，提升有关物资生产能力，而且开始倡导成员国分享相关研究成果，加强相互沟通协调，统筹医疗资源，协助各成员国抗击疫情。欧盟近日重启更新后的“欧盟民事保障机制”，决定建设医疗设备共用战略储备库，就是要使所有成员国和全体民众得以受益。果断决定全面关闭申根区边境，并视情一再延期，以加强边境管控，阻断新冠疫情在欧洲地区蔓延。这一极端措施由欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔共同宣布，冯德莱恩特别强调，该计划得到成员国的支持，表现出一种团结一致的精神。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也在3月23日指出，抗击疫情将在多条战线进行，在欧洲内部必须突出欧盟作为要予以保护的联盟的意义，团结一致并非一句空洞的言语。

欧盟及其成员国领导人3月26日举行视频峰会，进一步协调各国防控措施，同时设法挽救走向滑坡的欧盟经济，欧盟领导人同意为采取进一步经济措施应对疫情做好各种预案。德国总理当天指出，欧盟将共同应对疫情挑战。应对疫情挑战是当前欧盟的第一要务，各国展现了协调行动的意愿，欧盟正表现出最大限度的灵活度。

在全球各地纷纷出台大规模经济救助计划应对疫情之际，尽管欧盟内部在如何救助问题上依然存有不同看法，一些成员国提出的“新冠债券”计划目前遇到阻力，但正如欧盟委员会主席指出的，欧洲处在一个转折点，病毒不应该分化各国，欧盟任何一个成员国都无法独自战胜疫情，欧盟国家应该彼此信任和相信，各国需要团结起来紧密合作。

在对外部而言，欧盟同样强调与各方团结合作。欧盟对外行动署官网日前明确声明，此次新冠疫情是史无前例的全球性挑战，对世界经济与地缘政治均带来深远影响，需要全球共同应对。欧盟外交与安全政策高级代表强调，面对疫情全球大流行，必须加强合作，加强多边主义，共同应对全人类共同面临的威胁。国家间的协调合作、团结一致和为了共同利益的多边努力至关重要，只有团结一致、跨境合作，才能战胜病毒，阻断病毒扩散。日前的欧盟成员国外长视频会议对此已达成共识。尽管欧盟正在忙于欧洲自身抗疫，仍不忘援助非洲。欧盟外交与安全政策高级代表专门与非盟领导人及非洲疾病防控中心主任通话，了解非洲疫情。在25日的七国集团外长视频会议上，欧盟再次表明自己的国际合作抗疫立场，包括对非洲提供人道主义援助。在刚刚举行的二十国集团应对新冠肺炎特别视频峰会上，欧洲理事会主席和欧盟委员会主席强调，史无前例的事件需要史无前例的行动，呼吁迅速采取大规模全球行动应对疫情。

欧盟在国际抗疫问题上与美国的立场保持有一定距离，不随意附和，谨慎面对中美博弈。欧盟外交与安全政策高级代表在日前发表的《冠状病毒大流行及其正在建立的新世界》一文中，除全面阐述欧盟参与国际合作抗疫的政策主张外，以欧盟独特的视角思考疫情之后国际战略格局走向，并期望欧盟能在未来世界秩序重塑进程中发挥重要作用。

欧洲在坚定维护欧洲价值观的前提下，稳妥推进欧中交往合作，鼓励各成员国根据自身实际，借鉴中国防控经验。欧盟外交与安全政策高级代表表示，欢迎中俄提供的帮助，强调坚定开展合作是遏制全球疫情扩散的唯一出路，与美国不同，中国是个负责任和可靠的伙伴。不仅现任欧盟委员会主席特意录制视频感谢中国对欧盟抗疫提供支持，而且意大利前总理、欧盟委员会前主席普罗迪也指出，中国的捐赠发出了团结和友谊的信号，我期待大家更加明白，在这个世界上我们命运与共。

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