确诊者超10万  比尔·盖茨批评美国反应迟缓且混乱

原标题：美国10w+，更可怕的是......

过半州接受病毒检测人数不足1万。

美国约翰斯·霍普金斯大学公布的最新统计数据显示，截至美国东部时间27日17时40分（北京时间28日5时40分），美国新冠肺炎确诊病例达到100717例，死亡1544例。

美国新增病例从26日开始加速增加。图片来源：彭博社

数据显示，纽约州确诊病例最多，为44870例；新泽西州确诊病例8825例；加利福尼亚州确诊病例4569例。

这些数据来自该大学新冠病毒研究项目汇总的美国各州疫情报告。

央视新闻消息，美国新冠病毒的检测能力开始提升，但截至26日，只有纽约州接受检测的人数超过10万人，有36个州（包括华盛顿特区）的检测人数不足1万人。

番外

美国疫情加剧令世界担忧

美国新冠肺炎确诊病例26日一跃超过中国和意大利，成为全球确诊病例最多的国家。对于美国疫情发展，中国国家主席习近平27日应约与美国总统特朗普通电话表示，我十分关注和担心。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。在美国，疫情迅速恶化使多地医疗用品缺乏、众多医护人员被感染、大量患者死亡、医疗体系接近崩溃……美国不少地方已经开始建造临时停尸房，纽约甚至不顾患者生命危险允许两人共用一台呼吸机。更让人担忧的是，众多美国专家认为，这些场景只是开始，美国疫情甚至还没到高峰。洛杉矶市市长说，纽约正成为下一个意大利，洛杉矶则将是下一个纽约。面对危机，美国一些政客一边用怀疑中国确诊人数的方式继续搞甩锅把戏，一边玩弄文字游戏，甚至试图用分区解封的办法来放松隔离措施。这样的态度受到美国国内越来越多批评。微软公司创始人比尔·盖茨悲痛地称，“这是一个噩梦般的场景”，他呼吁“我们整个国家都应采取中国曾采取的措施”。特朗普27日与习主席通电话时表示，中方的经验对我很有启发。我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。

“合作是唯一正确的选择”

27日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，我十分关注和担心美国疫情发展，也注意到总统先生正在采取一系列政策举措。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。当前情况下，中美应该团结抗疫。中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。习近平强调，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

特朗普表示，高兴看到中方在抗击疫情方面取得了积极进展。中方的经验对我很有启发。我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。在结束通话后，特朗普在推特上发文称：“刚和中国国家主席习近平进行了非常愉快的交谈，详细讨论了席卷全球大部分地区的新冠疫情。中国对抗击这种病毒有丰富经验和深刻理解。我们正在紧密合作。致敬！”

美国福克斯新闻网称，特朗普与习近平的通话发生在美国确诊病例飙升至世界第一的同一天。此前，美国一些政客把疫情称为“中国病毒”而受到批评，华盛顿和北京因此导致关系严重紧张，这次通话是朝（双方合作的）正确方向迈出的一步。《华尔街日报》称，中美领导人上一次通电话还是在2月初。近一段时间来，习近平与包括欧洲盟友在内的众多国家就共同抗击疫情进行了联系，对那些国家提供了包括医疗设备和派遣医疗队在内的支持。该报引述一名中国政府顾问的话称：“当你听到美国政客整天说‘中国病毒’时，双方将如何合作呢？”

“美国意识到抗击疫情与中国合作的重要性”，俄卫星通讯社27日称，就在G20特别峰会结束后仅一天，中美最高领导人就合作抗击疫情进行了富有建设性的交流。报道引述俄战略研究所学者别里亚耶夫的话称，这说明美国已经明白，应该与中国更加积极地合作，而不是对抗。中国在经济和政治上分量很重，美国在国内局势压力下不得不承认，中国在抗击疫情方面拥有世界级优势。特朗普明白，中国在抗疫方面采取了唯一被证明正确有效的措施。总体看，美国明白，中国作为国际事务合作伙伴，是严肃和有责任感的。

“这只是开始”

美国约翰·霍普金斯大学全球疫情实时监测系统发布的数据显示，截至当地时间26日17时37分，美国确诊病例达82404例，超过中国成为全球确诊病例最多的国家。过去24小时内，美国新增确诊病例17119例，新增死亡病例275例。至当地时间27日10时，美国累计确诊病例已达86012例，累计死亡1301例。

《今日美国报》沉痛地用“里程碑时刻”来形容美国疫情的这个“世界第一”。该报称，这是“新冠肺炎疫情时代一个突出的里程碑时刻”，提醒着人们疫情对美国人生活带来的“致命的、改变文明式的影响”。

纽约州是美国疫情的风暴眼。目前纽约州累计确诊39300例，占全美确诊总数的近一半，其中纽约市23112例。纽约州州长科莫26日表示：“这是个坏消息，大量患者在死去，这是最坏的消息。”由于需要住院治疗的病例持续激增，纽约部分医院甚至不得不用室外帐篷和冷藏大卡车来停放死者遗体。科莫称，死亡人数增加的主要原因是有更多的患者需要使用呼吸机，而呼吸机根本不够。科莫表示，纽约州政府已经批准了两名患者共用一台呼吸机的操作流程，希望解决呼吸机短缺的问题。但此举遭到众多医生团体反对，认为会导致患者更高死亡率。洛杉矶市长贾西迪称，洛杉矶的病例原本四天增加一倍，但现在不到两天就翻了一番，“按照这个速率，我们将变成下一个纽约”。

“美国拥有全球最多的确诊病例，但专家表示这只是开始。”美国有线电视新闻网（CNN）引述哈佛全球健康研究所所长贾哈博士的话称，疫情可能持续12到18个月，未来“我们将经历一段颠簸的旅程”。他说：“在纽约州发生的事情，我们将在路易斯安那州、佛罗里达州等地看到。”“有很多地方令我非常担心。”

确诊病例猛增令医院成了“危机的中心”。许多医生护士由于缺乏防护装备而被感染后死亡。纽约一名48岁的医生25日不幸死亡，此前他曾曝光自己和同事因缺少防护服，只能将垃圾袋套在身上。

爱尔兰国家广播电台称，美国成为全球确诊病例最多的国家，意味着即使在这个超级强国，感染人数激增也超过了国家医疗卫生系统的负荷，带来了雪崩式的连锁反应。美联社26日引述多名纽约医护人员的爆料称，由于极度缺乏医护人员，许多医护人员即使检测呈阳性，只要没有症状，也不得不继续工作。一个名叫史密斯的纽约医生说：“很难相信这是美国，我们应该是最发达的国家。”

抗疫与救市仍欲兼得

在当地时间26日的白宫记者会上，当特朗普被问及对美国这一“里程碑”事件的看法时，他竟然表示：“这是对我们的测试工作的敬意……因为检测做得好，更多人被检测出来了。”特朗普还称，他计划根据实际疫情将各州划分为高中低不同的风险级别，“中西部一些没有受到疫情严重影响的州可以先开放，直到整个国家都开放”。

尽管特朗普急切地想放松管控，让企业尽早复工以挽救股市，但美股的实际走势却并不让他如意。美国26日公布的首次申请失业救济人数达到创纪录的328万人以及美国确诊病例升至世界第一，让美股再次坠入深渊。27日，道指开盘就暴跌近4%。

“这是一个杂乱、嘈杂的民主国家。”《纽约时报》称，在面对一个如此严重的公共卫生威胁时，美国竟然始终没有一致、统一的应对，任凭各州制定自己的对策。文章称，美国多个州和地方领导人敦促特朗普采取更积极步骤，动员生产急需的医疗物资。但是白宫26日突然取消了生产多达8万台呼吸机的计划，原因是10亿美元的价格太高。特朗普26日称，呼吸机“非常贵还很复杂”，“很多人说的数字比实际要夸大很多，我不信他们需要3万或4万台呼吸机。毕竟你去大医院，有两个呼吸机（就够了）”。

中国是贡献国，美国是受惠国

“我们整个国家都应该采取中国此前所采取的措施。”微软公司创始人比尔·盖茨26日晚在CNN电视节目中喊话美国学习中国。他批评说，在应对疫情过程中，美国反应迟缓且混乱。盖茨警告称，美国要想4月恢复正常生活和工作是“不现实的”。盖茨直言，但凡美国的表现有一丁点像那些防疫做得好的国家，现在情况就会好得多。

韩国《京乡新闻》27日称，西方担忧疫情在全球蔓延会改变国际形势，尽管具体如何改变不得而知，但有一点是非常明确的，那就是决定性因素就是中美关系。文章称，中国的领导力在1997年亚洲金融危机时获得亚洲国家的认可，并在2008年国际金融危机时进一步扩大。与特朗普坚持“美国第一”而在国际上“退群”不同，当前中国正凭借向世界大量供应防疫物资，主导国际相关合作，展现出全球影响力。中国作为世界工厂，当仁不让是世界防疫物资的最大生产国，而包括美国在内的全世界正在依靠和消费中国的防疫物资。从这个意义上说，中国是贡献国，而美国是受惠国。

(责编：崔越、杨牧)