(抗击新冠肺炎)中国驻美大使：只要留学生还在这里，我就不会离开

中新社华盛顿3月27日电 中国驻美大使崔天凯日前表示，中国驻美使馆会守好岗位，打赢抗击新冠肺炎疫情的战斗。只要留学生还在这里，他就不会离开。

崔天凯是在致上海新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏的信中作上述表示的。

随着新冠肺炎疫情在美持续蔓延，中国驻美大使馆近期通过大使与留学生代表视频“谈心”、公使视频连线接受媒体采访等方式加强与在美留学生和华侨华人的沟通，解答和回应他们对疫情的关切。26日，中国驻美大使馆邀请张文宏与在美留学生及华侨华人代表视频连线，就疫情形势和抗疫防护等问题现场答疑释惑。

崔天凯致信张文宏说，“在国内抗疫初期，侨胞和留学生们心系祖国亲人，积极捐物捐款，做了很大贡献。现在他们面临疫情，特别需要关怀和指导。您的科学态度、务实精神、基于专业知识又‘接地气’的解说，对于大家全面认识问题、做好有效防范、避免不必要恐慌，都极其有益、十分及时。”

崔天凯同时表示，中国的医护人员、基层社区工作者、志愿者表现出来的家国情怀、仁爱之心和专业素养，令人难忘。“我和使馆的同志们会守好我们的岗位，打赢我们的战斗。我在和留学生连线时表示过，只要同学们还在这里，我不会离开。我一定说到做到。”(完)

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