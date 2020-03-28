人民网阿布贾3月28日电（记者姜宣）近日，尼日利亚英文报纸《先锋报》、《太阳报》、《非洲领袖》先后发表驻拉各斯总领事储茂明的署名文章《武汉“解封”为抗疫工作带来希望》。中文全文如下：

经过二个多月的严格管控，自3月25日零时起，湖北省将解除武汉以外地区的离鄂通道管控。4月8日零时起，作为曾经新冠肺炎疫情的震中，武汉也将有序恢复对外交通。届时，所有离鄂人员均可凭湖北健康码“绿码”实现安全有序流动。

这表明，经过艰苦努力，付出巨大牺牲，中国政府与人民取得了疫情防控工作的重要阶段性胜利。中国国内疫情防控工作取得的积极进展再次彰显了习近平主席的卓越领导及全国民众的高度团结。中华民族历经磨难，但从未被压垮过，中国必将取得抗疫战争的全面胜利，中国的明天也必更加强大。

疫情发生以来，中国举全国之力，采取了最彻底、最全面、最严格的防控举措，成功狙击了疫情扩散的第一波浪潮，为世界防疫工作赢得了宝贵的窗口期。在抗击疫情最关键的时期，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，现在中国已经走出了疫情防控最困难的阶段，我们会始终铭记并珍视这份友谊。

当前，疫情正在全球蔓延，国际社会应当坚定信心、齐心协力、团结应对，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

在撰写本文时，我得知拉各斯州已有30例确诊病例及1例致死病例。在此，我谨向正在遭受疫情考验的拉各斯州政府及人民表示最真挚的慰问。

新冠肺炎疫情严重危害世界公共卫生安全，冲击全球经济，面对这一全人类的共同危机，没有一个国家可以独善其身。中国秉持人类命运共同体理念，坚信只有同舟共济、守望相助，才能取得疫情防控工作的全面胜利。

中国已向包括尼日利亚在内的许多正受到疫情影响的国家和地区伸出援助之手，并本着公开、透明的原则，及时向世界卫生组织及其他国家通报疫情信息，分享抗疫经验，这为全球携手抗疫及保卫全人类福祉树立了良好典范。目前，中国政府已宣布向82国、世界卫生组织及非盟提供抗疫援助。与此同时，中国抗疫专家同来自全球多个国家及国际组织的医疗卫生工作者展开视频会议，中国地方政府、中资企业及民间组织亦纷纷慷慨解囊、踊跃捐助。

在积极提供境外抗疫援助的同时，中国也在全力推进国内复产复工。中国拥有世界最强大、最全面的制造业体系，“世界工厂”的加速恢复运转将为各国提供抵御全球经济衰退的强大信心，并将有力保障全球医疗卫生用品产业链、供应链稳定，缓解全球抗疫物资短缺危机。

疫情发生以来，中国驻拉各斯总领馆及广大在尼侨胞急尼方之所急，积极向尼方提供捐款、抗疫物资等各种援助，支援尼方疫情防控工作。中国愿与尼方携手抗疫，共克时艰，书写保卫人类生命健康的历史新篇章。中国总领馆及领区侨胞将同尼方坚定站在一起，继续提供力所能及的援助，力争早日取得抗疫战争的全面胜利。

中国政府高度重视海外中国公民的生命健康福祉，希望拉各斯州及其他各州政府继续采取切实有效的措施，保护广大在尼侨胞的生命安全健康及各项合法权益。

相信在联邦政府及各州政府的坚强领导下，明天，尼日利亚一定能彻底战胜疫情。

无论如何，明天又是崭新的一天。

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