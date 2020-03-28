“最后的口罩定会戴在孩子脸上”

人民网安卡拉3月27日电（记者王传宝）为帮助领区内来自国内各族留学生及学生家长了解土耳其新冠肺炎疫情最新形势、抗疫措施并指导学生做好自我防护，中国驻伊斯坦布尔总领馆27日举行线上交流会，崔巍总领事及馆员通过互联网与各族留学生及其家长进行了长达1个半小时的交流。

针对学生及家长最为关心的学生是否尽快返回国内时，崔巍介绍说，土耳其政府具有控制疫情的能力，我们应对当地疫情作出客观准确判断，同时还要结合国内专家的建议，尤其要考虑途中诸多不可控因素，这样做出的决定才更为科学合理。选择留下来的同学，一定要严格遵循土政府倡导的“不要出门”的防疫措施，按照总领馆提供的“防疫指引”去做，就能够保证安全。

崔巍恳请留学生家长放心，他说，“如果馆里只剩下一只口罩，我们也会戴在孩子们的脸上。这些孩子不仅仅是你们家庭的成员，更是我们祖国的未来和希望，我们会以与你们同样的心情来重视他们、关爱他们。”

总领事的表态让学生及家长们感动，他们纷纷表示，“此生无悔入华夏，来世还做中国人”，有的同学说，周围其他国家留学生非常羡慕中国留学生得到的来自祖国的关爱。

据了解，在领区学生联合会的协助下，中国驻伊斯坦布尔总领馆26日给领区及周围省份的中国留学生送去了“健康包”，包括口罩、消毒古龙水、免洗消毒洗手液及复合维生素等抗疫物资。

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