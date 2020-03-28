海外侨团助比利时华侨华人共度疫情难关

人民网布鲁塞尔3月28日电（记者 郑彬）随着新冠病毒肺炎疫情在全球范围的肆虐，我驻海外侨团及学生联合会纷纷行动起来，组织当地华侨华人团结一心，共度难关。当地时间3月27日，在辽宁省侨联的帮助下，欧洲东北同乡会暨商会会同比利时东北同乡会暨商会，邀请了十位辽宁省中医药大学附属医院的专家，通过网络，为当地同胞提供关于此次疫情的咨询，收到了良好的效果。

辽宁省中医药大学附属医院院长助理刘宁表示，在中国国内遭受疫情袭击的过程中，广大海外华侨华人慷慨解囊、鼎力相助，为家乡的抗疫工作做出了重要贡献。目前，欧洲成为新冠肺炎疫情“震中”，希望大家团结一致，共克时艰。在此期间，辽宁省中医药大学附属医院愿与辽宁省侨联共同努力，为海外同胞做好相关医疗咨询工作。

在随后的交流中，各位专家就如何分辨新冠病毒与普通流感、如何有效预防疫情扩散、如何加强儿童的防疫工作等大家普遍关心的问题一一作了耐心解答。整个活动持续了数个小时，参加此次活动的当地华侨华人纷纷表示受益匪浅，当地华人代表张洁说，在面对危机的时刻，我们深深感受到来自祖国的牵挂和支持，更加坚定了我们战胜困难的信心。

欧洲东北同乡会暨商会会长盖琳表示，欧洲各国侨联高度关注当地华侨华人的健康状况和重要诉求，并积极为其提供力所能及的帮助。比如英国东北同乡会暨商会会长黎丽自疫情爆发以来就一直为当地的中国留学生提供帮助，亲自写信给当地部门呼吁提高对他们的重视。“未来我们将更多的发挥自身优势，加强与国内有关部门间的沟通与合作，发挥海内外中国人的桥梁和纽带作用，为取得抗击疫情的胜利做出自己的贡献。”盖琳说。

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