尼日利亚学者：推动构建人类命运共同体势在必行

人民网阿布贾3月27日电（记者 姜宣）26日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》、《人民报》等发表题为《后新冠肺炎疫情时代世界秩序与人类命运共同体》的评论文章，高度评价中国在疫情防控方面表现出的坚定决心、付出的不懈努力和对国际社会的积极贡献，强调新冠病毒不分国界，各国唯有团结协助才能共渡难关，构建人类命运共同体已是大势所趋，呼吁国际社会重视中国为推动构建人类命运共同体作出的积极贡献，加强彼此联结，实现共同发展。

文章说，此次新冠肺炎疫情虽首先在中国暴发，但并不意味着病毒起源于中国。为有效遏制疫情，中国充分动员群众力量，打响抗疫的人民战争，取得了重大成效，同时也筑牢了疫情外溢的防线，迄今为止在非洲没有一例来自中国的输入确诊病例，充分展示了负责任大国的担当。

文章说，疫情在全球蔓延极大冲击了传统安全观，事实证明，世界各国已日益成为休戚相关、密不可分的命运共同体，合作而非对抗才能有效应对人类共同挑战。人类命运共同体理念与“一带一路”倡议正是中国为解决当前世界发展问题提出的中国方案、中国智慧，共建“一带一路”也切实为沿线国家抗击此次疫情提供了支持，充分证明了该倡议不是地缘政治工具，而是互帮互助纽带。

文章说，在全人类共同努力下，疫情终将退去，但反思不能缺席，推动构建更紧密的人类命运共同体进程不能停止。正如中国国家主席习近平强调，“大道至简，实干为要。构建人类命运共同体，关键在行动。”全世界应切实加强团结协助，共同开创更加美好的未来。

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