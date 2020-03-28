世卫组织：新冠肺炎疫苗研制仍需12至18个月

新华社日内瓦3月27日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞27日表示，新冠肺炎疫苗研制至少还需要12至18个月，所有个人和国家不要使用未经证明有效的治疗方法。

谭德塞在例行记者会上说，相关研发工作是疫情防控国际合作最重要的领域之一，而新冠肺炎疫苗的研制至少还需要12至18个月。与此同时，全球正在推进新冠肺炎疗法的临床试验。他说，挪威和西班牙的首批患者将很快被纳入世卫组织“团结试验”，该试验将比较4种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性。

谭德塞表示，“团结试验”是一项具有历史意义的试验，它将大大缩短生成与药物作用相关的有力证据所需的时间。超过45个国家将参与这项试验，更多国家表示有兴趣加入。“参加试验的国家越多，我们取得成果的速度就越快。”

他同时呼吁所有个人和国家不要使用未经证明对新冠肺炎有效的治疗方法。“在医学史上，有很多药物在纸面上或试管中有效，但（实际）对人体无效或有害。”

谭德塞说：“我们必须依据证据，没有捷径可走。”他表示，应注意避免针对新冠肺炎使用未经验证的药物，这会导致这些药物在已被证明有效的疾病治疗领域出现短缺。

世卫组织此前表示，由于采用不同方法开展的多个小型试验可能无法提供明确有力、有助于挽救生命的证据，因此世卫组织及其合作伙伴正在多个国家组织一项研究，对其中一些未经测试的治疗方法进行对比，以生成可靠数据并确定哪些治疗方法最有效。这项研究即“团结试验”，它提供了简化程序，即便是已经超负荷运转的医院也能参与。

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