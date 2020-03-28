内塔尼亚胡政治对手当选议会议长

以色列中间党派蓝白党领导人、国防军前总参谋长本尼·甘茨26日当选新一届议会议长，他宣布将推进组建紧急联合政府。

以色列议会当天举行议长选举，作为唯一候选人，甘茨以74票支持、18票反对、28票弃权的表决结果当选。

甘茨当选后在议会说：“这是不寻常的时期，需要做出不寻常的决定。正如我说过的，我将尽一切可能推动组建紧急联合政府。”

以色列本月2日举行第23届议会选举，是过去一年举行的第三次议会选举。120个议席中，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得36席，甘茨领导的蓝白党获得33席，没有政党获得单独组阁所需的半数以上议席。总统鲁文·里夫林16日授权获得61名议员支持的甘茨组建新一届政府。

内塔尼亚胡的政治盟友、第22届议会议长尤利·埃德尔斯坦18日以存在程序障碍及新冠病毒传播风险为由宣布议会休会，中断选举议长和组建委员会等议程，蓝白党及其盟友向最高法院申诉。最高法院23日裁定第23届议会复会，要求埃德尔斯坦最晚25日组织议长选举。埃德尔斯坦予以拒绝，25日宣布辞职。

美联社报道，甘茨过去一年试图在3次选举中取代内塔尼亚胡出任总理，他突然转向竞选议长，似乎让涉嫌腐败的内塔尼亚胡“重获新生”，同时也招致政治盟友的愤怒；路透社报道，甘茨出任议长出人意料，让蓝白党陷入混乱，蓝白党高层亚伊尔·拉皮德谴责甘茨“不战而降”。

获得组阁权后，甘茨曾就组建联合政府事宜与利库德集团磋商，但蓝白党内其他主要领导人坚持拒绝与内塔尼亚胡合作。法新社报道，蓝白党一名成员披露，甘茨选择竞选议长旨在与利库德集团组成紧急联合政府；这一举动似乎加深蓝白党内分歧，蓝白党内两个党派在26日议长选举前宣布脱离联盟。

反内塔尼亚胡阵营的多个党派去年2月组成蓝白党，旨在赢得当年的议会选举。

美联社报道，甘茨担任议长可能为他与内塔尼亚胡的“分权协议”铺平道路。

内塔尼亚胡21日提议与甘茨轮流掌权。按照他的设想，如果利库德集团与蓝白党组建任期3年的紧急联合政府，他将在前一年半担任总理，后一年半由甘茨“接棒”，利库德集团和蓝白党“平分”内阁席位。

尽管蓝白党和利库德集团均没有正式宣布双方达成有关组建联合政府的协议，利库德集团多名成员已经公开祝贺双方达成协议，包括国防部长纳夫塔利·贝内特。

就甘茨转向议长一职，以色列《国土报》政治分析师安谢尔·普费弗在社交媒体“推特”写道，过去一年多与内塔尼亚胡的对抗让甘茨疲劳；同时，以色列处于新冠肺炎危机，多数民众希望顺利组建联合政府。

里夫林早些时候施压内塔尼亚胡与甘茨合作组建新政府，结束政治僵局。不过，法新社和美联社报道，由于反内塔尼亚胡阵营缺乏凝聚力，甘茨难以成功组建新政府。（安晓萌）（新华社专特稿）

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