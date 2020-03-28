在华外国人会受到歧视吗?外交部回应

人民网北京3月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：3月26日0-24时，中国境内新增治愈出院病例537例，截至3月26日24时，中国境内累计治愈出院病例74588例。

中央广播电视总台央视记者：昨晚，二十国集团（G20）举行了应对新冠肺炎特别峰会。中方如何评价此次峰会成果？峰会对当前全球抗击疫情努力有何意义？

耿爽：昨晚，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会成功举行。峰会通过声明，对外发出了二十国集团成员团结一致应对疫情挑战、维护世界经济稳定的积极信号。

在各方共同努力下，此次特别峰会取得重要成果：一是各方承诺及时分享信息，保障医疗物资供应，采取一切必要措施共同抗击疫情，维护全球公共卫生安全。二是各方同意为发展中国家特别是最不发达国家抗疫提供支持和帮助，同时完善全球公共卫生体系，为应对未来传染病疫情做好准备。三是各方承诺维护全球经济金融稳定，提振市场信心，保障就业民生，减少疫情对全球贸易和供应链的冲击。

习近平主席出席此次特别峰会，并在会上提出4点主张：一是坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战，中方建议尽早召开二十国集团卫生部长会议；二是有效开展国际联防联控，中方建议探讨建立区域公共卫生应急联络机制；三是积极支持世卫组织、二十国集团等国际组织发挥作用，中方建议适时举办全球公共卫生安全高级别会议；四是加强国际宏观经济政策协调，防止世界经济陷入衰退，中方将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。

中方愿与国际社会一道，落实好此次二十国集团特别峰会成果。相信在各方共同努力下，我们最终一定能够战胜新冠肺炎疫情，维护好各国人民健康福祉，恢复正常生产生活秩序，巩固和深化各国合作，稳定全球经济并实现强劲、可持续、平衡和包容性增长。

中央广播电视总台国广记者：据报道，针对中俄等八国日前致函联合国秘书长古特雷斯要求解除妨碍抗疫的制裁措施，古特雷斯秘书长26日在G20特别峰会上称，世界需要与病毒进行斗争，“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”中方对此有何评论？

耿爽：个别国家在联合国框架外实施单边制裁，违反《联合国宪章》和国际法基本准则，中方对此一贯反对。

当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极开展抗疫合作是当务之急。如持续对有关国家施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神，不仅严重影响有关国家及国际社会抗击疫情，也会严重影响联合国及其他国际组织开展人道主义援助。

中方支持古特雷斯秘书长的呼吁，敦促个别国家切实尊重所有受疫情影响的人民的合法权益和生命，立即解除对有关国家的单边制裁措施。

中新社记者：据报道，中国驻美国大使馆近日邀请复旦大学华山医院感染科主任张文宏教授与中国在美留学生、侨胞等进行了在线交流，从专业角度提供防疫建议。你能否介绍有关情况？

耿爽：中国政府高度关注在美中国公民的健康和福祉。新冠肺炎疫情发生后，广大在美留学生、侨胞心系祖国，主动捐款捐物，关心和支持国内的抗疫斗争，我们对此深受感动，也深感自豪。随着美国疫情迅速扩散蔓延，中国政府已经并将继续采取一切必要措施为维护在美中国公民的安全与健康提供帮助。

中国驻美使领馆已经第一时间行动起来，多方调动资源，多措并举，创新工作方式，全力帮助海外同胞排忧解难。前不久，崔天凯大使就美国国内的疫情形势、留学生回国及就业等问题与中国在美留学生代表视频连线谈心，就留学生们普遍关心的问题进行了细致周到的答疑释惑。昨天，驻美使馆又邀请到复旦大学华山医院感染科主任张文宏教授与中国在美留学生、侨胞在线交流，从专业角度讲解防疫知识，提供专业、科学的疫情防控指导。

我想强调，“外交为民”永远是中国驻外使领馆的宗旨和重要任务，五星红旗永远在中国驻外使领馆高高飘扬，祖国永远是广大海外同胞最坚强的后盾。

法新社记者：当初美国禁止曾去过中国的外国公民入境时，中方称此举会引发恐慌。现在中方却决定暂停持有效中国签证、居留许可的外国人入境。你对此有何回应？其实，在中国目前的境外输入病例中，90%是从海外回国的中国人，中方暂停大部分外国人入境想要达到什么效果呢？

耿爽：你已经看到中国外交部和国家移民管理局的公告了吧？（记者点头）

中方采取的措施是为了应对当前疫情，参考许多国家做法，不得已采取的临时性措施。中方愿与各方保持密切沟通，做好当前形势下中外人员往来工作。

中国日报记者:据了解，中方近期同部分西亚北非地区国家举行了卫生专家视频会议，你是否可以介绍具体情况？

耿爽：3月26日，中国外交部会同国家卫健委举行网络视频会议，向西亚北非地区16个国家和海湾合作委员会的约200名卫生官员和专家介绍中国新冠肺炎疫情防控经验。地区国家高度重视，阿尔及利亚、巴勒斯坦卫生部长，埃及、黎巴嫩、科威特、卡塔尔、毛里塔尼亚等国卫生部副部长出席。中方专家结合对方关切，介绍了疫情防控和临床诊疗等方面经验做法，并回答了外方提出的60多个问题，会议持续了3个多小时，取得良好效果。

地区国家与会官员和专家高度赞赏中方及时举办此次视频会议，为地区国家抗击疫情提供了专业准确的信息和建议。各方积极评价中方抗疫取得的显著成效和为维护全球公共卫生安全作出的重要贡献，愿同中方进一步加强交流合作，争取早日战胜疫情。

中方将秉持人类命运共同体理念，继续同包括西亚北非地区国家在内的国际社会加强信息交流、深化抗疫合作，并根据地区国家需求提供力所能及的帮助，共同维护地区和全球卫生安全。

深圳卫视记者： 近来，澳大利亚“战略政策研究所”发表报告称，中国政府把在新疆“再教育营”中关押的维吾尔族等少数民族公民转移到全国各地的工厂中进行强迫劳动。美国“国会—行政部门中国委员会”（CECC）发布“全球供应链、强迫劳动和新疆维吾尔自治区”报告，CECC共同主席麦戈文、鲁比欧还提出了“维吾尔强迫劳动预防法案”。中方对此如何评论？

耿爽：个别打着反华旗号捞取政治资本的美国政客以及拿着美国资助的学术机构，在涉疆问题上一再抛出谬论，先是炒作所谓“再教育营”，后是杜撰所谓“强迫劳动”，炮制各种“假新闻”，无端指责中国治疆政策，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

中方已多次强调，新疆依法设立职业技能教育培训中心，是为了预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索，与世界上许多国家的做法没有什么区别，根本不存在所谓的“再教育营”。目前参加“三学一去”的教培学员已经全部结业。关于所谓“强迫劳动”问题，3月16日，新疆方面举行了新闻发布会，全面阐述有关立场和看法，并详细介绍了新疆的就业政策及成就。我想再强调三点：

一、中国依法保障公民劳动权利。中国是法治国家，劳动就业权是宪法赋予公民的基本权利。所有中国公民都有就业劳动的自由，去什么地方、干什么工作都是自己的意愿。在企业就业的职工，不分民族、种族、性别、宗教信仰，均依照《劳动法》、《劳动合同法》等法律和有关行政法规，在平等自愿、协商一致原则基础上与用工单位签订劳动合同，明确工作内容、工作条件、劳动工时、劳动报酬、社会保险、休息休假等权益，建立受法律保护的劳动关系。新疆各族群众是这样，中国各地劳动者是这样，相信其他国家也有类似实践。

二、中国新疆维吾尔自治区政府本着高度负责态度积极促进就业。南疆四地州贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，工业化、城镇化发展滞后，就业岗位有限，难以完全满足当地群众脱贫就业愿望。从这一实际情况出发，为充分保障新疆各族群众劳动就业权，当地各级政府在充分尊重各族群众就业意愿和需求的基础上，积极采取就地就近就业、疆内跨地区就业、对口援疆省市转移就业等措施，帮助各族群众实现就业、摆脱贫困、过上幸福生活。

新疆各族群众实际受惠，衷心拥护有关政策。自2018年以来，新疆累计15.1万人转移就业，其中大多数是疆内跨地区就业，到其他省市就业约1.47万人，主要通过同乡介绍、亲戚帮带、人力资源市场匹配岗位等方式实现。新疆赴其他省份务工人员生活工作条件很好，他们的民族风俗、语言文化和宗教信仰等方面权益都得到充分保障。不少人年收入达到4.5万元，满怀欣喜走在脱贫致富的康庄大道上。

三、炮制所谓“强迫劳动”问题的险恶用心昭然若揭，就是为了剥夺新疆劳动者就业的权利，打压中国企业，影响外国企业来华投资信心，抹黑中国。希望有关方面尊重事实，放下偏见，立即停止损人不利己的错误言行，停止借涉疆问题干涉中国内政。中方坚定不移捍卫国家主权、安全、发展利益的决心不会动摇，任何企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展进步的图谋不会也不可能得逞。有关方面在涉疆问题上无中生有、颠倒黑白的恶意炒作可以休矣。

南华早报记者：第一个问题，美国总统签署了“台湾友邦国际保护及加强倡议法案”。中方对此有何评论？第二个问题，二十国集团峰会通过了5万亿美元的计划来刺激全球经济增长，各成员国之间将如何分担？中国将分担多少？中方希望这些经费在哪些领域发挥作用？

耿爽：我先回答你第一个问题。美方所谓“2019年台北法案”严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背国际法和国际关系基本准则，干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

世界上已有180个国家同中国建交，美国自己早在41年前就在一个中国原则基础上同中国建交，上述法案却要求阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，这是赤裸裸的霸权主义逻辑。

台湾问题事关中国主权和领土完整，事关中国核心利益。中国政府和人民捍卫核心利益的决心和意志坚如磐石。

我们强烈敦促美方纠正错误，不得实施该法，不得阻挠各国同中国发展关系。否则，必将遭到中方坚决反击。

关于你的第二个问题，昨天晚上，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会成功举行。会后发表了声明。声明指出，二十国集团正在向全球经济注入超过5万亿美元，以作为有针对性的财政政策、经济措施和担保计划的一部分，抵消大流行病对社会、经济和金融的影响。这一举措受到国际社会的高度关注和普遍欢迎。

自新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府一直全力抗击疫情，出台一系列财政和金融政策来稳经济、稳就业，切实做好民生保障工作。在财政领域，中国国内各级财政已安排疫情防控资金超过1210亿元人民币，并将在今年新增减税降费超过1万亿元人民币，共约合1593亿美元。在金融领域，我们已向市场注入超过1.3万亿元人民币的流动性和再贷款再贴现等定向工具，约合1848亿美元。财政货币政策合计约3441亿美元。这些举措正取得积极效果，为疫情防控、恢复经济提供了有力支撑，为保障社会经济平稳运行发挥了重要作用。

最后我要指出，二十国集团特别峰会昨天晚上通过的声明中所提及的5万亿美元是各国已采取或即将采取的政策措施的汇总。我刚才介绍的数字也是中方已经和即将采取的措施加在一起的汇总，是全球应对疫情、稳定经济努力的重要组成部分。

路透社记者：随着疫情在全球扩散，许多在华外国人发现他们在社区里被别人用怀疑的眼光看待，甚至受到歧视。你对此有何回应？

耿爽：我还没听到这方面的消息或者反应。我听到更多的是在华外国人对中国政府和中国人民团结一心、众志成城，在短时间内抗击疫情取得重要成果表现出的钦佩和赞誉。

至于你刚才提到的情况，我并不掌握，但我可以介绍一下我们的原则立场。

中方始终高度重视在华外国公民的健康和安全，依法保障他们的合法权益。我们是这么说的，也是这么做的。与此同时，中方反对一切形式的歧视和偏见。中国地方政府出台的一些检验检疫和防控措施对中外公民一视同仁，这既是对中国公民负责，也是对外国公民负责，同时也是对世界疫情防控负责。

日本广播协会记者：今天美国总统特朗普同习近平主席通了电话，你能否介绍有关情况？

耿爽：中方已经发了消息稿，你看到了吗？（记者点头）

消息稿内容很丰富、翔实，建议你仔细阅读一下，信息量挺大的。

(责编：岳弘彬、刘军涛)