美国新冠病毒感染病例超过10万，特朗普首次动用《国防生产法案》

人民网华盛顿3月27日电（记者郑琪）约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间3月27日下午，美国已至少有新冠病毒感染病例100717例，其中包括死亡病例1544例。于大约24小时前相比，美国新增感染病例至少18000例，新增死亡病例至少360例。

纽约州依旧是美国疫情最为严重的地区，目前已至少有确诊病例44870例。此外，新泽西州目前有确诊病例8825例，加利福尼亚州有确诊病例4569例，密歇根州有确诊病例3634例。

当天，特朗普签署了一份总统备忘录，指示卫生与公共服务部部长使用《国防生产法案》规定的所有权力，要求通用汽车公司接受、履行并优先处理生产呼吸机的联邦合同。当天，特朗普本人对通用汽车提出了批评，指责该公司未能迅速开始大量生产美国目前应对疫情急需的呼吸机。当天下午，特朗普还签署了一项规模达到2.2万亿美元的经济刺激法案，以应对疫情给美国经济造成的打击。

美国各地的疫情应对努力也在不断升级。美国陆军工程兵团表示，将把芝加哥一家会议中心改造为一所可以治疗3000名患者的医院。西弗吉尼亚州州长周五宣布，要求所有进入该州的人员进行为期14天的隔离。该州是美国本土最晚出现确诊病例的地方州。此外，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯表示，从疫情不断加剧的路易斯安那州进入佛罗里达州的人员，必须强制进行为期14天的自我隔离。

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