蓬佩奥突访阿富汗忙施压

3月23日，美国国务卿蓬佩奥秘密访问阿富汗首都喀布尔，分别与阿富汗总统加尼和阿富汗前政府首席执行官阿卜杜拉举行会谈。目前，阿富汗政府与塔利班组织之间的和平谈判陷入僵局。而加尼和阿卜杜拉此前分别宣誓就任阿富汗总统，加剧了阿富汗国内的动荡局势。蓬佩奥此行主要是向阿政府双方施压，推动和平协议落实，但结果并不理想。

分歧不断加剧

阿富汗总统府3月23日发表声明称，在总统府举行的会谈中，蓬佩奥和加尼讨论了阿富汗和平进程、阿富汗安全和政治局势等问题。

据《华盛顿邮报》报道，此次突访阿富汗后，蓬佩奥在美国国务院当天发表的一份声明中说，美方对加尼和阿卜杜拉未能组建包容性政府“深表遗憾”。他指责阿“两位总统”的局面，破坏了美阿关系并对美国家利益构成直接威胁。

此外，蓬佩奥表示，美方因此决定将今年对阿援助削减10亿美元，并且准备将2021年援助也削减10亿美元。

据路透社报道，加尼在阿富汗国家广播电视台讲话中表示，削减援助不会影响关键领域。此外，他指责阿卜杜拉试图修改宪法。

据悉，结束会谈后，蓬佩奥飞抵多哈与塔利班谈判代表巴拉达举行会谈。塔利班方面在声明中说到，美塔双方一致认为，严格执行美塔和平协议将有助于推动阿富汗内部和平谈判进程和未来建立一个符合协议要求的伊斯兰政府。

“紧急救援外交”

美国《华尔街日报》称，尽管新冠肺炎疫情在全球肆虐，但蓬佩奥仍执意展开“紧急救援外交”。

“这是因为此前美国、塔利班、阿富汗在多哈签署的和平协议在落实上出现了问题。美国认为主要责任在阿富汗政府，蓬佩奥突访阿富汗，既是协调各方，又是向阿富汗政府施压。”中国社会科学院美国研究所美国外交研究室主任袁征在接受本报采访时指出。

3月9日，加尼和阿卜杜拉分别在总统府和首席执行官府举行“总统宣誓就职仪式”，阿富汗出现“双总统”局面。这种局面令阿富汗政治精英集团的分裂进一步加剧，也导致原定于10日启动的阿富汗内部和解进程无法启动，加尼签署的释放塔利班在押人员法令也没有如期生效。

分析认为，当前正值阿富汗政府内部分裂、与塔利班和谈陷入僵局的混乱时刻，蓬佩奥此访无疑是为了“挽救”美国与塔利班达成的和平协议。然而，一心只想赶紧从阿富汗抽身的美国，很可能无法收拾阿富汗乱局。

埃及金字塔政治与战略研究中心高级研究员法拉哈特表示，美国大选在即，抗疫不力的特朗普政府面对国内低迷的经济形势，希望在外交方面有所建树。与塔利班好不容易达成的和平协议被视为重要成果，美国政府不想轻易失去。

和平之路漫漫

阿卜杜拉发言人奥米德·迈萨姆此前表示，他们希望和平结束危机，但这需要通过更多的会议讨论出解决方案。

“加尼和阿卜杜拉双方对美国依赖都很大，因此双方势必会向美国妥协。”袁征分析，“没有美军驻扎和美国援助，阿富汗政府无法同塔利班相抗衡。”

据美国有线电视新闻网报道，美国阿富汗和解问题特别代表扎尔迈·哈利勒扎德说，在蓬佩奥突访一天前，塔利班和阿富汗政府就释放囚犯问题举行了首次远程会谈。此外，蓬佩奥表示，尽管战斗仍在进行，但塔利班基本上履行了减少暴力的承诺，并正在努力组建一个和平谈判小组。此外，如果加尼和阿卜杜拉达成协议，美国可能取消对援助的削减。

“解决阿富汗问题的关键在于政府之间的权力分配，包括加尼与阿卜杜拉、塔利班与阿富汗政府之间的权力分配。”袁征分析，“和平的前景是可以预见的，但实现和平还需要很长的路。”

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