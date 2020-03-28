就美国所谓“2019年台北法案”签署成法发表声明

新华社北京3月27日电 全国人大外事委员会27日就美国所谓“2019年台北法案”签署成法发表声明，声明如下：

当地时间3月26日，美方不顾中方的多次严正交涉，将所谓“2019年台北法案”签署成法。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国全国人大对此表示强烈不满和坚决反对。

台湾问题事关中国的国家主权和领土完整，涉及中国的核心利益。美方有关法案无视一个中国原则是国际社会普遍共识和美国自己在41年前就与中国建立正式外交关系的基本事实，毫无道理地阻挠其他国家同中国建交、助台拓展所谓“国际空间”，违背了中美建交以来美历届政府长期奉行的一个中国政策和两国元首的重要共识，将严重干扰中美关系大局和两国在重要领域合作，最终只会损害美自身利益。

世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。我们强烈敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得实施该法案，慎重处理台湾问题，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

《 人民日报 》（ 2020年03月28日 04 版）

(责编：岳弘彬)