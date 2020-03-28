命运与共，团结合作方可共克时艰

新冠病毒肆虐，疫情全球蔓延，各国携手战疫的重要性和紧迫性不断上升。3月26日，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会举行，中国国家主席习近平在北京出席会议并发表重要讲话，表达中国推动各方合力抗击疫情、稳定世界经济的坚定决心和大国担当。

直面危机，中国深知战胜疫情的世界意义。以壮士断腕的决心和魄力，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，不仅对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。“中国为各国抗疫争取了宝贵时间”成为国际共识。

疫情当前，爱心和支持无远弗届。山川异域，风月同天。在中国抗击疫情的艰难时刻，一声声“武汉加油”“中国加油”从四面八方传来。道不远人，人无异国。面对疫情在全球多点暴发，中国及时向有困难的国家提供力所能及的帮助，向世界积极分享中国经验、贡献中国方案。

经此一役，世界对中国的认知进一步丰富和深化。世界见证了中国国家主席习近平亲自指挥亲自部署疫情防控的坚强决断力和高超领导力。中国政府强大高效的组织力和动员力，中国人民万众一心抗击疫情的凝聚力和战斗力，成为国际社会解读“中国为什么能”的重要一页。

21世纪第三个十年的开端，再次唤起世人对命运与共的思考，人类命运共同体理念更加深入人心。互联互通时代，疫情防控不仅对中国是大考，也是世界面临的共同大考。唯有携手抗疫，共克时艰，才能交出一份无愧于历史的答卷。

（一）

“抗击新冠肺炎疫情是当前中国政府的头等大事。”面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，习近平主席向国内外郑重宣示中国抗击疫情的战略决心。

世界看到，农历大年初一，在中国最重要的传统节日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。2月10日，习近平在北京调研指导疫情防控工作，强调以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

世界看到，中国举国上下闻令而动。在疫情防控主战场湖北与武汉，英雄的人民自觉服从大局需要，与疫情顽强斗争。4万多名医护人员驰援湖北，19个省份对口支援迅速到位，火神山、雷神山等集中收治医院以“中国速度”拔地而起……奇迹般的高效行动，令世人由衷感叹“这个超大型国家的体制力量”。

世界看到，经过艰苦努力，中国疫情防控形势积极向好，取得阶段性重要成果。在抗击疫情的关键时刻，习近平总书记3月10日专门赴湖北武汉考察，强调要保持头脑清醒，慎终如始，再接再厉、善作善成，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

世界赞叹，“中方行动速度之快、规模之大、成效之显，世所罕见，为各国防疫工作树立了新标杆。”中国—世卫组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德用统计图表说话：“中国强有力的干预措施显著改变了疫情蔓延的曲线”“每一次偏离理论轨道，都要感谢中国政府的果断决策和科学应对策略”。

“新标杆”的背后，是社会主义中国坚持将人民康宁放在首位的政治自觉，是一个东方大国秉持人类命运共同体理念的行动自觉。中国在疫情防控中展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉——

英国首相约翰逊表示，中国政府和中国人民经过艰苦努力和巨大付出，防控疫情取得了不起的成就。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，整个世界都感谢并赞赏中方应对疫情的努力和成效，没有任何国家可以做得比中国更好。

俄罗斯总统普京表示，中国政府为抗击疫情采取了卓有成效的举措，不仅控制了国内疫情，也为保护世界人民健康安全作出了重要贡献。中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。

联合国秘书长古特雷斯充分肯定中国为遏制疫情作出的“了不起的努力”。他相信：“凭借坚定的决心和强大的韧性，中国不仅将很快战胜疫情，而且还将很快恢复经济秩序，这不仅有利于中国人民利益，也将为世界作出重要贡献。”

……

中国将成为怎样的全球性大国？抗击疫情，中国再次给出令人信服的答案。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，历史学家未来很可能会把中国抗击疫情的过程，视为世界范围内遏制新疾病传播的典范。“就如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国开展了全新探索，历史很可能为此感谢中国。”

（二）

面对大规模传染病疫情遭遇战，没有哪个国家能事先完全做好准备。疫情考验的，远不止一国的公共卫生治理能力，更是整个国家体系的动员力和执行力。

关键时刻，更见中国制度优势。

“我惊讶于习近平主席对疫情的了解。我们一直都呼吁政治承诺、领导作用，这就是我们看到的领导作用，你不赞赏这种真正的领导作用吗？”世卫组织总干事谭德塞由衷赞叹。在世界看来，习近平亲自指挥亲自部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，深刻诠释了一位大国领袖对人民的坚定承诺。

举国抗疫，也让世界更深入读懂了中国共产党。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，中国之所以能用较短时间就遏制住疫情扩散，“关键在于中国共产党的领导和中国特色社会主义制度优势”。

坚持党的集中统一领导。党中央成立应对疫情工作领导小组、派出中央指导组，国务院联防联控机制加强统筹协调，各级党组织和广大党员、干部充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。全国上下迅速布防，紧急调拨大量医疗救治资源，对发现的各类问题及时纠错问责……一系列重大决策，在以日为单位甚至是以小时计的超短时间内，不折不扣地付诸实施。艾尔沃德看到中国其他省份医疗队携带医疗设备驰援湖北，甚至接管整个院区，直言“这在其他国家不可想象”。英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克认为：“中国制度所具有的战略性、全局性、前瞻性和对全国资源的调动能力，是其他制度无法比拟的。”

坚持以人民为中心。尽最大努力救治患者，尽最大可能保障人民群众基本生活，尽最大力量动员群众、组织群众。中国共产党坚持以人民为中心这一发展思想和工作导向，领导全国人民团结一心，汇聚起战胜疫情的强大合力。“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，这是中国应对疫情的第一原则。”新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年的观察，道出了中国疫情防控措施得到民众衷心支持的根本所在。

当前，全球200多个国家和地区、50多万人感染病毒，病例增速不断加快。面对严峻的战疫形势，多国相继宣布进入紧急状态，升级防控措施，越来越多的国际人士表示应从中国抗疫举措中寻求借鉴。

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉说：“学习借鉴中国的防疫措施，有助于各国遏制疫情扩散势头，中国的努力为世界抗疫斗争带来信心。”世卫组织官员更是直呼：“像中国这样去做吧，这样可以拯救生命。中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法。”

即使是起初对中国抗疫行动百般挑刺、甚至不乏恶意揣测的部分西方媒体，也在现实面前平添了学习借鉴的紧迫感。《纽约时报》科学与健康记者唐纳德·麦克尼尔出席电视节目，细数中国为何能有效控制疫情。两名美国学者在英国《卫报》刊发文章，强调美国可以从中国抗击疫情的经验中学习，否则将重演历史的大悲剧。瑞士《新苏黎世报》文章反思道：“如果不是被制度竞争的思想分了心，世界可以利用中国知识为应对疫情作出更好的准备。”

（三）

美国哈佛大学东亚语言与文化系一位年轻学子用标准的汉语向人民日报记者说：“我相信，有着5000多年文明史的中国，完全可以打赢这场战役。只要有信心，历史的河流将流向更美好的明天。”

过去两个多月，不少国际媒体也将视线投向疫情之下中国社会的众生百态。或许恰如这位哈佛学子所言，透过抗疫一线的一幅幅画面，世界也看到了一个古老民族在悠悠历史长河中所积淀的深厚家国情怀。

基辛格博士曾在《论中国》中写道：“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。” 在疫情防控的每一道战壕里，在生死攸关的每一次较量中，都铭刻着无数勇士的逆行身影。他们是感动中国也感动世界的白衣天使，是闻令即动、勇挑重担的人民解放军指战员，是不惧风雨、坚守一线的广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者，是加班加点生产医疗物资的工人，是火速建成各地应急医院的农民工，是每天穿梭于大街小巷的快递小哥，也是一户户宅在家里的普通民众……面对疫情，选择牺牲和担当，选择大局和奉献，正是这种融于灵魂和血脉的民族精神，让几近不可能完成的任务成为现实。艾尔沃德动情地说：“中国人民的坚韧和奉献，极大延缓了疫情传播。”

放眼历史，大疫大灾往往导致社会失序，社会失序又使抗疫抗灾雪上加霜。再观当下，中国社会万众一心，复工复产有序推进，社会秩序和谐稳定。从我做起、共渡难关，成为今日中国社情民意的最大公约数。西班牙“环球”网站点评称，从文化价值观上说，中国的集体主义观念使严格的防控措施得以实施。

观察这场英雄的人民战争、总体战、阻击战，也有更温情的视角。农村干部动用无人机“硬核”喊话，武汉方舱医院里的太极拳和广场舞，居家办公、线上学习开启“世界最大规模实验”……一个个中国小故事走入全球视线，传递出今日中国的温度与创意、乐观与坚强。

国有国的气质，大有大的模样。在这场抗击疫情的大考中，14亿中国人共同组成了一个甘于奉献、众志成城的中国，一个团结坚强、不可战胜的中国！

（四）

人类文明史也是一场与疾病的抗争史。在全球深度互联的今天，病毒传播速度之快、范围之广前所未有。护佑人类健康与福祉是国际社会的共同责任。

“病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。”习近平主席多次同外国领导人和国际组织负责人会面、通话、致电致函，“团结合作是最有力的武器”引发强烈共鸣。中国从构建人类命运共同体高度积极开展疫情防控国际合作，为人类社会共迎挑战发挥重要引领作用。

第一时间向世卫组织分享病毒基因序列信息；发布数版诊疗和防控方案，译成多语种与各国分享；派出医疗团队赴伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨协助开展疫情防控；通过视频连线，中方专家与各国同行交流一线诊疗经验；向80多个国家和世卫组织、非盟等提供紧急援助……中国政府本着公开、透明、负责任的态度，坚定支持全球抗疫斗争，与各国合力打赢抗击疫情全球阻击战。

患难见真情，国际关系中留下诸多暖心时刻：170多个国家领导人、50多个国际和地区组织负责人向中国领导人表示支持和慰问，79个国家和10个国际组织为中国人民抗疫斗争提供大量援助。柬埔寨首相洪森、蒙古国总统巴特图勒嘎、巴基斯坦总统阿尔维在疫情期间专程访华。蒙方在前期捐款的基础上再向中国赠送3万只羊，巴基斯坦第一时间调集公立医院库存医用物资捐助中国……每一份温暖的援助，每一份真挚的支持，中国人民都铭记在心。

美言可以市尊，美行可以加人。来自世界各国的理解、支持和帮助，是面对灾难痛苦时人性的自然选择，也是中国以正确义利观与各国相处赢得的高度认可。在其他国家遭遇重大灾害和困难时，中国从不缺席。非洲暴发埃博拉疫情，中国派遣了1000多人次专家和医护工作者，提供总价值7.5亿元的援助。老挝桑片—桑南内水电站项目副坝溃坝救援时，“除了当地人，最多的就是赶来救援的中国人”。

曾在联合国系统从事应急后勤工作的阿隆索这样记录他眼中的中国：“我见过中国派驻黎巴嫩的医生，他们在联合国一家医院里与未知疾病作斗争并取得胜利。我见过中国在联合国刚果（金）稳定特派团的观察员，他们为陌生人甘冒生命危险并取得胜利。每当有当地民众身处困境、需要帮助，他们总能出现。”讲信义、重情义、扬正义、守道义，负责任大国的内涵具体而生动、温暖而有力。

同舟共济、共克时艰，传递信心与力量。“每当灾难波及世界时，我们都再一次认识到，习近平总书记提出的人类命运共同体理念恰逢其时。”西班牙共产党主席森特利亚如是评价。俄罗斯人民友谊大学学者季莫费耶夫认为，抗击疫情拉近了人与人的距离，让人们对人类命运共同体理念有了更清晰的认识，各国必须联合应对挑战。

（五）

在全球产业链、供应链密不可分的今天，新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”，让世界近乎每个角落都感受到了它的影响。

作为全球第二大经济体，中国多年来对世界经济增长贡献率达到30%左右。一时间，许多人带着焦虑情绪发问：中国将如何行动，向遭遇逆风的世界经济注入正能量？

中国用行动作答。就如何同时打好统筹推进疫情防控和经济社会发展工作两场硬仗，习近平主席通过多种形式向国内外解疑释惑、传递信心——中国经济长期向好的基本面没有改变。国际社会普遍注意到，在确保疫情防控到位的前提下，中国经济社会运行正加快恢复。

中国行动提升世界信心。国际货币基金组织积极支持中国政府危机应对措施，强调“中国政府拥有提振经济的足够政策空间和回旋余地”。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿认为：“中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，长期向好的趋势不会改变。”

信心，来自于中国继续深化对外开放和国际合作的不变选择。加强同经贸伙伴的沟通协调，优先保障龙头企业和关键环节恢复生产供应，全力维护全球产业链、供应链稳定……国际社会纷纷点赞，这些强有力的针对性政策举措，对世界经济渡过难关意义重大。

信心，来自于中国经济的巨大韧性和充足潜能。德国博世强调：“中国拥有强大的制造能力和巨大的消费市场”；美国戴尔表示：“中国正处于经济发展尤其是数字经济发展的黄金期”；泰国正大坚信：“这次疫情是一次危机，同时也是一次激励中国再前进的发展机遇”……

信心，也来自于“人”这个关键因素。艰难困苦，玉汝于成。中华民族历经磨难、百折不挠。困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。14亿人口、9亿劳动力、4亿多中等收入群体、1.7亿人受过高等教育或拥有专业技能，这是中国有能力、有信心、有把握彻底战胜疫情，完成既定经济社会发展目标任务的底气所在。观察中国事务数十年的法国前总理拉法兰指出：“我在中国人民身上看到万众一心、经受考验的能力。正因为如此，我对中国战胜疫情充满信心，对中国未来经济发展充满信心。”

危急时刻，中国始终如一地以负责任态度，为世界经济增添积极能量。危急时刻，借机唱衰中国经济甚至鼓噪产业链“转移”“脱钩”等论调，不仅距离现实十分遥远，更同推动世界经济尽快走出疫情影响的共同目标背道而驰。

（六）

国际公共卫生界有句名言：“疫情的发生不可避免，但疫情的扩散却可避免。”许多国际问题专家也指出，这次疫情再次凸显了加强公共卫生全球治理的重要价值。

从更宏阔的视野看，这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题彼此转化的时代，任何一个国家都不可能独善其身，任何一个国家也不可能包打天下。人类生活在同一个地球村，休戚与共、命运相连，看不到这个客观事实是可悲的。

疫情如镜，照出了心态和格局的差距，也照出了全球治理赤字所在。当国际社会最需要合力抗击疫情时，“甩锅”、推责、制造“政治病毒”，煽动意识形态、种族主义和狭隘民族主义偏见等言行，既不道德也不负责。它暴露了制造者、散布者的零和思维，一心只顾自己优先、不按国际规则办事。这与国际社会的普遍要求明显不符，给全球公共卫生治理徒增阻力。

疫情在全球蔓延，一些卫生系统比较薄弱、经济基础欠发达的国家防控条件更是令人揪心。全球公共卫生治理与现实需求之间的落差，是经济全球化发展不平衡的一个表现，也是国际社会面临的治理、信任、和平、发展四大赤字的一个缩影。破解全球合作的阻碍因素，推动落实可持续发展议程，让各国人民共享发展成果，才能真正赋能全球治理。

今年适逢联合国成立75周年。发轫于人类是生存还是毁灭的思索，以联合国为核心的全球治理体系一步步走来，如今再一次来到十字路口。是回到零和博弈、冷战思维的老路，还是迈向长久和平、共同发展的光明未来？面对历史性抉择，国际社会难免会有一些杂音，但只要拿出勇气，主动顺应时代潮流，人类就能真正将前途命运掌握在自己手里。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。在抗击疫情的大考中，中国既有经验，也有教训。“抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。”“真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。”这是一种清醒而坚定的自觉。世卫组织助理总干事任明辉认为，中国承担起了在卫生领域的国际责任，在全球卫生安全方面将发挥更多作用。

在瑞士联邦大厦的穹顶上，镌刻着这样一句话——“人人为我，我为人人”。疫情面前，别人的康宁，就是你的康宁。中国积极倡导打造“健康丝绸之路”、打造人类卫生健康共同体，坚定践行共同、综合、合作、可持续的新安全观以及共商共建共享的全球治理观，为完善全球治理、推动构建人类命运共同体贡献更多智慧和力量。

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2020年，对中国和世界，注定都极不平凡。

历史必将铭记，一个14亿人口大国迎击骇浪的勇毅与顽强，勇挑重担的坚定与执着。保持战略定力，增强应变能力，我们有足够信心：一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

历史再次见证，一个负责任大国践行诺言的务实与担当、面对困难的大爱与大义。在驱散病毒阴霾的日子里，中国与各国风雨同舟、守望相助，努力维护地区和全球公共卫生安全。

历史终将证明，人类命运共同体理念必将进一步引领各国合作前进的潮流。共担风雨、共沐阳光，推动构建人类命运共同体，地球一定会变成更美好的家园！

《 人民日报 》（ 2020年03月28日 03 版）

(责编：岳弘彬)