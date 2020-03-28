习近平主席26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话，秉持人类命运共同体理念，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，习近平主席的重要讲话为坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战注入了强大信心与力量。

“给世界带来信心和希望”

习近平主席指出：“中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”各国人士对此予以高度评价。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生表示，此次二十国集团特别峰会非常及时，疫情正在全球蔓延，更加需要各国加强团结合作，共克时艰。“中国作为大国，积极参与国际合作，介绍‘中国经验’，阐述‘中国主张’，提出‘中国倡议’，作出‘中国贡献’，展现出负责任大国担当，给世界带来信心和希望。”

日本山梨学院大学校长古屋光司表示，疫情是全人类的敌人，希望各国以此次抗击疫情为契机，增强团结合作意识，共同构建人类命运共同体。希望各国不断加强与中国的交流与合作，积极学习中国在抗击疫情中的经验。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，中国为全球抗疫付出巨大牺牲。目前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，说明中国的抗疫措施卓有成效。中国向其他国家提供力所能及的帮助，为国际抗疫合作作出了表率。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长哈桑·拉杰卜说，在疫情面前，任何国家都不可能独善其身。“中国人民团结一心，抗击疫情，以自己的行动为全球公共卫生事业作出了重要贡献。国际社会应该向中国学习，加强合作、携手抗疫。”

意大利议会“中国之友”协会秘书长佩鲁弗表示，此次疫情是全球性挑战，需要世界各国共同努力应对。面对疫情，意大利和中国真诚互助，再次印证了两国人民的深厚友谊。感谢中国帮助意大利抗击疫情。

“疫情对绝大多数二十国集团成员造成了巨大冲击。在艰难时刻，我们更应该相互支持、团结合作。中国向不少国家提供了真诚无私的帮助，令人钦佩。”缅中友好协会主席吴盛温昂如是说。

“为打好疫情防控全球阻击战贡献中国力量”

“病毒无国界。疫情是我们的共同敌人。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。”中国分享抗疫经验的做法，赢得各国人士广泛称赞。

“疫情面前，中国再次成为国际合作的引领者。”巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略表示：“中国在全球抗疫中一直扮演着主要角色，特别是向意大利、伊朗等疫情严重的国家提供支援，分享宝贵经验，为打好疫情防控全球阻击战贡献中国力量。”

捷克科学院哲学所全球研究中心主任赫鲁贝克说：“疫情不是一国一地的事。本次特别峰会上，习近平主席关于各国必须携手拉起最严密的联防联控网络的倡议，再次凸显了中国在全球化时代推进国际合作中发挥着重要作用。疫情需要各国充分共享信息、调配资源、互相扶持，中国在这些方面为全球树立了榜样。”

泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷表示，泰国迫切需要学习和借鉴中国抗击疫情的经验。在这个艰难时刻，中方给予的宝贵支持和无私援助再次反映出“泰中一家亲”的深厚情谊。“中国的支持更加坚定了我们战胜疫情的决心。”

埃及《金字塔报》执行总编曼苏尔说，习近平主席的重要讲话内涵深刻，振奋人心。中国在疫情防控中的组织动员、物资调配、科研合作等方面积累了丰富经验。这些有益做法值得国际分享。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫表示，在合作互助共同抗疫方面，中国作出了很好表率。中国正在向其他国家提供力所能及的帮助，分享抗击疫情的经验，有助于这些国家战胜疫情，恢复经济社会秩序。

意大利国际事务研究院主席费罗奇表示，事实证明中国在遏制疫情蔓延、救治病患方面富有成效。中国积极与各国分享抗疫和诊疗经验，提供医疗物资援助，向意大利等国派出医疗专家，与国际社会共同抗击疫情，令人钦佩。

玻利维亚卫生部长阿尼瓦尔·克鲁斯表示，在抗疫过程中，中国始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。中国在疫情防控方面开展积极国际合作值得肯定。正因为有中国的无私分享，很多国家和地区在疫情暴发时有了参考和对策。

“全面加强国际协调与合作意义重大”

“中方支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。”习近平主席强调：“中国将同各国一道，加大对相关国际和地区组织的支持力度。”接受本报记者采访的国际人士认为，支持国际组织发挥作用对于有效开展国际联防联控、共同应对疫情至关重要。

欧盟知名智库“欧洲之友”欧洲与地缘政治研究部主任莎达·伊斯拉姆表示，习近平主席在重要讲话中表示，二十国集团依托世界卫生组织加强疫情防控信息共享，推广全面系统有效的防控指南，这一倡议富有远见卓识。“现在的确应该着手建立更强大的全球卫生合作伙伴关系”。

全球公共卫生治理需要各国与相关国际和地区组织相互协调，共同应对。墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯强调，“面对疫情，全面加强国际协调与合作意义重大”。

波兰东亚文明研究中心主任加夫利科夫斯基表示，虽然疫情仍在全球蔓延，但如果各国能够加强协调与国际合作，就一定能渡过难关，赢得胜利。

阿根廷卫生部顾问加芙列拉·拉米雷表示：“为了战胜疫情，我们需要自身努力，需要加强与国际和地区组织的团结合作。很高兴看到各国积极分享抗击疫情的相关信息和经验。”

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《 人民日报 》（ 2020年03月28日 03 版）

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