首个非洲版“新冠肺炎自测评估系统”上线

人民网北京3月27日电 （记者 暨佩娟）3月27日，由清华大学临床医学院、清华大学人工智能研究院、四达时代集团共同研发的首个非洲版“新冠肺炎自测评估系统”正式上线。

该系统通过四达时代集团在线视频app“StarTimes ON”上线，提供中文、英语、法语、葡萄牙语和斯瓦希里语等版本，旨在为非洲散哈拉以南地区的国家抗击新冠疫情提供中国经验与远程技术援助。

非洲民众通过“StarTimes ON”首页的抗击新冠肺炎专题页面，就能进入“新冠自测系统”的智能评价系统。民众根据自身实际情况在线回答问题后，系统将进行智能分析，做出患病风险层级评估，给予其正常生活、居家隔离观察或去医院就诊等建议。

该系统自2月1日在国内推出后，先后为全国所有的省市地区以及全球19个国家的1000多万人提供了测试服务。基层医生表示“太实用了，能解决很多问题”，社区居民也表示“经过测评，心里比较踏实”。

来自坦桑尼亚的希尔德负责该系统的斯瓦西里语翻译。“我完成翻译后就把自测系统链接分享给我在坦桑尼亚的家人，他们非常高兴，告诉我说这个系统‘非常有用’。”希尔德说，现在非洲很多民众对于新冠肺炎还是缺乏了解，甚至不知道勤洗手、戴口罩的必要性，这个系统能够提供很多有益的指导，对于非洲人来说非常必要。

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