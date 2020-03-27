新冠疫情数据由大学统计公布，美国CDC为何“失声”？

根据美国约翰·霍普金斯大学的数据，截至3月27日美国新冠肺炎确诊病例累计达83507例，成为全球确诊人数最多的国家。及时公布疫情数据是国际通行做法，这既是对本国国民健康和生命安全负责，也是对国际社会负责。但令人吃惊和疑惑的是，当前美国实时更新新冠肺炎确诊病例数据的是一所大学，“防疫重器”美国疾控中心（CDC）哑然失声。

美国疾控中心网站

权威部门CDC数据公布“跟不上趟”

约翰·霍普金斯大学是美国著名研究性大学。1月22日，该校系统科学与工程中心制作了“全球新冠病毒扩散地图”，以可视化方式向公众展示疫情状况。美国疾控中心指出，霍普斯金大学的数据更加及时。美国各大媒体在报道疫情数据更新时一般也采用霍普金斯大学的数据。

约翰·霍普金斯大学公布的3月25日凌晨美国新冠疫情情况

美国疾控中心是卫生部下属专业机构。登陆美国卫生部官网，“新冠疫情最新消息”出现在显眼位置，但点击后页面跳转至其下属的疾控中心网站。在该网站层层深入点击，才能找到当日疫情的最新信息。网站声明称，每周一到周五中午更新截至到前一日下午4点前的全国病例数据。这意味着周末不更新数据。

美国疾控中心公布的3月26日疫情数据

更蹊跷的是，3月3日，疾控中心发布消息称，停止公布检测人数等相关数据，理由是各州政府已开始自行检测和报告本州的数据，而这些数据不具有全国代表性。

不仅如此，据美国媒体披露，到3月26日，疾控中心已经超过两周没有单独召开过新闻发布会了。在新冠疫情暴发初期，这些发布会频繁召开，但是却在3月初戛然而止，最后一次发布会是在3月9日。

《华盛顿邮报》发现，无论是疾控中心主任雷德菲尔德还是曾在过去20年的美国防疫工作中发挥关键作用的副主任安妮·舒查特，都已经超过两周没有出现在白宫疫情发布会的讲台上。他们只在国会面前做过报告。报道还指出，最近疾控中心建议学校关门、停止大规模集会，这些和白宫防疫工作组提出的指南意见相左，为此民众感到困惑。

美国疾控中心本来是值得信任的疫情信息来源，由医师、科学家和流行病学家领导。在过去的紧急公共卫生事件中，疾控中心不仅提供了疫情变化中的具体数据，还就疫情暴发的可能进程和最佳防控策略提供了有价值的参考判断。但在新冠疫情最吃紧之际，美国疾控中心和它的上级部门卫生部似乎成了“看客”。

副总统接管防疫小组 疾控中心成“摆设”

在快速攀升的疫情数字面前，美国CDC失声。 那么代替其发声的又是谁？

3月24日，特朗普在疫情简报会上说，我们有一支公共卫生专家队伍。美国媒体认为，特朗普的言外之意是：简报会上不需要来自疾控中心的专家。的确，如今在白宫的疫情新闻发布会上，有美国国立卫生研究院院长福奇来回答公共卫生和科学问题。不过，美国媒体形容，福奇就如同走钢丝一般，一边要尽力避免惹恼特朗普，一边要巧妙地减轻他过于乐观的论断带给公众的影响。

约翰·霍普金斯大学卫生安全中心主任英格勒泽说，福奇是国宝级学者，但是他有许多事情要做，包括疫苗研发等。准备全国疫情防控实际上是疾控中心官员的职责，疾控中心专家应该和福奇一同出现在发布会上。他还表示，在疾控中心缺位时的抗疫，就像绑了一只手再去打架。

“这种情况前所未有。在疾控中心存在的将近75年时间里，美国应对的每一次疫情，疾控中心都处在中心地位。它一直参与决定和发声。”疾控中心前主任汤姆·弗里登表示。

为什么当前代表科学界发声的是福奇？这似乎要从接管白宫防疫工作组说起。1月20日，美国发现第一例新冠肺炎患者。1月29日，白宫成立新冠肺炎疫情工作组。2月底，工作组由美国副总统彭斯接管。3月10日，据美国《国会山报》报道，有参加特朗普简报会的参议院共和党人建议他召开更多的疫情新闻发布会，并将安东尼·福奇作为“联邦政府的防疫代言人”。据一位参议员说，这是因为福奇“有信誉”，他不仅“与当局对话”，也“受医学界尊敬”。

《华尔街日报》称，有官员说，自从彭斯接管了防疫小组，就把疫情危机当做公关危机来应对，并严密管控卫生部高官的口径。美国全国公共广播电台报道指出，多数时候，白宫防疫工作组在发布会上谈的是经济或政治问题，比如立法或是股市表现，记者提出的问题常常是由总统特朗普或副总统彭斯回答。

但这些回答对于防疫工作是否有帮助呢？美国媒体举了一个例子。有记者问，为什么把复活节定为解除社会隔离措施的时间点。特朗普回答：“我只是觉得这是一个美丽的时间，是很棒的一天。”有人追问，这一时间是否有任何数据依据？总统还说这是一个“美丽的时间”。

美国全国公共广播电台指出，此次疾控中心在美国全国防疫舞台上的“失踪”，让人不禁担心，是否疾控中心客观的、建立在科学基础上的方法遭到了无视，尤其特朗普释放出的信号是，出于经济考虑，他希望能在复活节前放松对聚会的限制。

“我们面对的可能是100年间美国最为严重的疫情，而疾控中心是专门研究和应对流行病的组织，它的专业性是举世皆知的。”英格勒泽说道，“对我来说，疾控中心应该成为所有与公众交流活动的主角。”

(责编：徐祥丽、杨牧)