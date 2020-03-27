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“新冠病毒大流行是一个噩梦般的场景”，比尔·盖茨喊话全美学习中国

朱梦颖

2020年03月27日20:34  来源：环球网
 

　　他说，那些在2003年遭受SARS病毒袭击的国家，“在此次（应对）大流行（疫情）过程中表现得最好，因为他们在病例数还非常非常少的时候便做出了反应

　　【环球网报道 记者 朱梦颖】“基本上，整个国家都要采取中国那些出现感染（病例）地区之前所采取的措施。”美国微软公司创始人比尔·盖茨26日晚在美国有线电视新闻网（CNN）电视节目中发出这样喊话美国学习中国。他批评说，在应对新型冠状病毒疫情过程中，美国反应迟缓且混乱。截至美东时间当天下午6时，美国单日新增新冠肺炎确诊病例超1.7万例，累计确诊数超过中国和意大利居世界第一。

　　报道称，盖茨当晚参加CNN《全球市政厅》节目，讨论新冠病毒疫情以及所需采取的措施。“这是一个噩梦般的场景，”他在谈及新冠病毒大流行时形容道。

　　针对目前的疫情形势，盖茨在节目中警告称，四月份恢复正常生活、工作或是社交聚会是“不现实的”。他表示，美国应采取更严格的封锁措施，以防止病毒进一步传播感染和死亡。

　　对于各国面对疫情所采取的措施，盖茨直言，其他国家做得比美国好。他说，那些在2003年遭受SARS病毒袭击的国家，“在此次（应对）大流行（疫情）过程中表现得最好，因为他们在病例数还非常非常少的时候便做出了反应。”

　　紧接着他补充说，与之相反，美国的反应迟缓且混乱。他表示，但凡我们“表现得有一丁点像那些在这方面做得最好的国家”，我们现在情况就会好些。

　　“基本上，整个国家都要采取中国那些出现感染（病例）地区之前所采取的那些措施。”盖茨说道。

　　约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统显示，截至北京时间3月27日上午8时30分，美国已至少有新冠病毒感染病例83507 例。据该统计，美国目前已是全球新冠病毒感染病例最多的国家。

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(责编：曹昆)
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