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蒙古国政府推出支持经济7项举措

2020年03月27日19:38  来源：人民网-国际频道
 
3月27日，蒙古国总理呼日勒苏赫在政府会议上讲话。（图片来源：蒙古国政府网站）
3月27日，蒙古国总理呼日勒苏赫在政府会议上讲话。（图片来源：蒙古国政府网站）

人民网乌兰巴托3月27日电（记者 霍文）据蒙古国政府官网27日消息，蒙古国总理呼日勒苏赫在当日举行的政府会议上，介绍了2016至2020年本届政府施政纲领完成情况，同时宣布在防灾高度戒备状态下推出支持经济7项举措，以应对疫情给经济带来的不利影响。

蒙古国政府支持经济7项措施包括，4月1日起免除企业6个月社保费；免除公务员和企业员工6个月个人所得税；免除收入低于15亿图格里克（约合380万元人民币，1元人民币约合395图格里克）企业收入税；因疫情收入减少的私企保留岗位每位员工每月补贴20万图格里克，为期3个月；为支持牧民和购买羊绒企业提供3000亿图格里克（约合7.6亿元人民币）、年利率为3%的优惠贷款；18岁以下未成年人每月补贴由2万图格里克增加至3万图格里克，为期3个月；4月15日起油价每升下调不低于300图格里克。

据蒙通社报道，在全球疫情蔓延的情况下，蒙古国总理呼日勒苏赫对本国经济仍有信心。他表示，蒙政府在支持春耕工作的同时，不撤销大项目和规划。财政部长呼日勒巴特尔表示，投入5万亿图格里克（约合126.6亿元人民币）不会对汇率和通货膨胀产生影响。因为本届政府外汇储备从2016年执政初期的10亿美元增加到目前的42亿美元，这为蒙古国应对疫情不利影响提供了资金保障。

(责编：于洋、杨牧)
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